Віктор Орбан засудив надання ЗСУ точної західної артилерії та виступив проти антиросійських санкцій.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав Євросоюз припинити озброювати Україну та переглянути стратегію щодо відносин до вторгнення Росії. Він прокоментував ситуацію на щорічній зустрічі з прихильниками у Беїле-Тушнаді, Румунія, передає агентство Bloomberg.

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Під час виступу Віктор Орбан засудив постачання західних артилерійських систем в Україну після слів міністра закордонних справ Сергія Лаврова щодо захоплення нових українських територій. Прем'єр Угорщини вважає, що Росія лише вимагає гарантії своєї безпеки.

Віктор Орбан спробував переконати слухачів, ніби Україна не зможе виграти війну через "асиметричну перевагу" армії РФ. Він також заявив, що санкції проти Росії не працюють і Угорщина не підтримує обмеження ЄС на імпорт російського газу, адже це підірве угорську економіку.

Згідно з заявою Орбана, західна стратегія щодо України будується на чотирьох умовах: Україна може виграти війну з Росією за допомогою зброї НАТО, санкції послаблять Росію та позбавлять переваг, санкції нашкодять Росії більше, ніж Європі, і що решта світу підтримає боротьбу проти агресора. Плани провалилися, адже уряди європейських країн один за одним йдуть у відставку, а ціни на енергоносії сильно зросли.

"Ми сидимо в машині, в якої проколото всі чотири колеса: цілком ясно, що так війну не виграти, — висловився політик. — Необхідна нова стратегія, яка має зосередитися на мирних переговорах та досягненні добрих мирних домовленостей замість перемоги у війні".

Він припускає, що ймовірність укладання миру між Києвом та Москвою дорівнює нулю, тому конфлікт можна вирішити лише шляхом мирних переговорів між США та Росією, надавши останній гарантії безпеки.

Минулого тижня Віктор Орбан розкритикував санкції ЄС проти Росії. За його словами, якщо не зняти обмеження, то європейську економіку буде знищено.

Глава МЗС Петер Сіярто заявив, що армія Угорщини може вступити у війну в Україні, щоб захистити угорців на Закарпатті. Як вважає чиновник, такий розвиток подій можливий, якщо лінія фронту дійде до західних українських областей.