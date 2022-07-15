"ЄС вистрілив собі у легені": прем'єр Угорщини розкритикував санкції проти РФ

Політик вважає, що якщо обмеження не скасувати, це може знищити європейську економіку, тоді як обмеження не послабили Росію та не призвели до будь-якого врегулювання війни в Україні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європейський Союз "вистрілив собі в легені" необдуманими економічними санкціями проти Росії. Він вважає, що якщо їх не скасувати, це може знищити європейську економіку. Про це повідомляє видання Reuters.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

"Спочатку я думав, що ми просто вистрілили собі в ногу, але тепер ясно, що європейська економіка вистрілила собі в легені та задихається", — сказав він.

Угорський лідер вважає, що Україна потребує допомоги, проте європейським лідерам слід переглянути свою стратегію, тому що санкції завдали значної шкоди європейській економіці, при цьому не послабивши Росію та не наблизивши багатомісячну війну до будь-якого врегулювання.

"Санкції не допомагають Україні, проте вони шкідливі для європейської економіки, і якщо так продовжуватиметься, вони уб'ють європейську економіку. Те, що ми бачимо зараз, нестерпно. Момент істини має наступити в Брюсселі, коли лідери визнають, що допустили прорахунок, що політика санкцій була заснована на неправильних припущеннях, і її необхідно змінити", — додав Орбан.

Водночас глава МЗС Угорщини Петер Сіярто припустив, що його країна може вступити у війну на території України "для захисту угорців". За його словами, якщо лінія фронту з російською армією дійде до Заходу України, то це становитиме серйозну загрозу для Будапешта.

10 червня ЗМІ повідомляли, що Орбан залякує ЄС руйнуванням економіки через газове ембарго для Росії. За його словами, країни Європи мають фінансувати "мир, а не війну".

Він також заявив, що Україна має право на самооборону, навіть "якщо букмекери зазначають, що шанси невеликі". Він додав, що в Європі ніхто не говорить голосом миру та розкритикував санкційну політику ЄС щодо РФ.