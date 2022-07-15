В Угорщині припустили, що можуть вступити у війну в Україні "для захисту угорців" на Закарпатті

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто вважає, що якщо лінія фронту з російською армією дійде до Заходу України, то це становитиме серйозну загрозу для Будапешта. Тому в їхніх інтересах якнайшвидше зупинити військові дії.

Голова Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що мають сценарії "військової надзвичайно ситуації", щоб захистити й урятувати угорців, які проживають на Закарпатті. Він припустив, що угорські військові можуть перейти кордон. Про це він сказав в інтерв'ю угорському виданню Index.

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За його словами, якщо лінія фронту з російською армією дійде до Заходу України, то це становитиме серйозну небезпеку Угорщини. Тому в інтересах Будапешта якнайшвидше зупинити російсько-українську війну й "уникнути підготованих сценаріїв" щодо порятунку 150 тисяч угорців в українському регіоні.

"У нашій країні підготовлені сценарії військової надзвичайної ситуації... У наших інтересах, щоб на сході якнайшвидше встановився мир, тому що тоді ми зможемо уникнути небезпечних сценаріїв, підготовлених для того, щоб врятувати та захистити 150 000 угорців, які живуть на Закарпатті", — сказав Сіярто.

Угорський дипломат також заявив, що Європа прийняла достатньо санкцій проти Росії і тепер Захід має більше зосередитися на тому, як досягти припинення вогню якнайшвидше та згодом укласти мир. Однак він також вважає малоймовірним сценарій, що війна закінчиться найближчим часом.

Водночас прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європейський Союз "вистрілив собі в легені" необдуманими економічними санкціями проти Росії. Він вважає, що якщо їх не скасувати, то вони можуть зруйнувати європейську економіку.

Нагадаємо, 6 липня Петер Сіярто пояснив, що Угорщина не постачає зброю в Україну, побоюючись обстрілу угорців на Закарпатті. Він вважає, що якби Будапешт брав участь у постачанні озброєння Києву, то воно стало б ціллю росіян і піддало угорців небезпеці.

10 червня ЗМІ повідомляли, що угорський прем'єр Орбан залякує ЄС руйнуванням економіки через ембарго на газ із Росії. Він вважає, що європейські країни мають фінансувати "мир, а не війну".