Орбан залякує ЄС руйнуванням економіки через ембарго газу з Росії, — ЗМІ

За словами прем'єр-міністра Угорщини, європейські країни мають фінансувати "мир, а не війну". Щоб захистити себе від наслідків кризи, Будапешт створює фонд громадської та національної оборони.

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Ембарго на постачання газу з РФ зруйнує європейську економіку. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє газета Nepszava.

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У Євросоюзі вже розпочалася робота щодо формування сьомого пакету антиросійських санкцій, куди може бути внесена повна заборона на постачання російського газу. У той же час глава Угорщини запевняє, що це вкрай негативно позначиться на Європі.

"Енергетичне питання не можна відірвати від воєнної ситуації, і не можна відмовити українцям у тому, що вони мають право захищати свою країну, тому питання не в тому, що вони роблять. Біда в тому, що сьогодні в Європі дуже мало людей каже "голосом миру", — пише видання, цитуючи Орбана.

За словами прем'єр-міністра Угорщини, Європа має фінансувати "мир, а не війну". При цьому, за словами угорського лідера, існують якісь "ділові кола", зацікавлені у продовженні війни.

Віктор Орбан наголосив, що Угорщина залишається "поза війною", проте уникнути її наслідків не зможе. У зв'язку з цим уряд створює фонд громадської та національної оборони. Це має допомогти Будапешту впоратися з військовою інфляцією, спричиненою самим фактом війни в Україні та реакцією Євросоюзу на неї.

За даними аналітичного центру GLOBSEC, Болгарія та Угорщина залишаються "проросійськими" серед центрально- і східноєвропейських країн у складі ЄС і НАТО. Результати проведеного опитування показують, що болгари, угорці та словаки не звинувачують Росію у війні проти України.

Раніше Фокус розповідав, як Угорщина гальмує введення нафтового ембарго. Польські дипломати кажуть, що події Віктора Орбана продиктовані політичними інтересами.