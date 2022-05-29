Будапешт вимагає грошей: Євросоюз переніс введення санкцій проти Росії

Угорщина гальмує введення нафтового ембарго, а Кіпр — заборону росіянам купувати нерухомість в ЄС. Польські дипломати кажуть, що події Віктора Орбана продиктовані політичними інтересами.

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Євросоюз провалив раунд консультацій щодо введення 6-го пакету санкцій проти Росії, нові консультації відбудуться вранці 30 травня. Про це написав у Twitter редактор європейського бюро "Радіо Свобода" Рікард Юзвяк.

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Йдеться не лише про ембарго на російську нафту. Деякі країни відкидають заборону росіянам купувати в ЄС нерухомість. Щодо нафтових санкцій країни не досягли угоди, а Угорщина вимагає "додаткових винятків", зазначив журналіст.

Джерела Bloomberg кажуть, що заборону росіянам купувати нерухомість у Євросоюзі виключили з останньої версії санкційного пакету під тиском Кіпру. Суперечка про умови нафтового ембарго ЄС спонукала інші держави шукати винятки із запропонованого пакету.

Заспокоїти Орбана

Високопоставлені європейські дипломати у спілкуванні із журналістами The Guardian наголосили, що ЄС обговорює можливість пом'якшення заборони на імпорт російської нафти, щоб заспокоїти прем'єра Угорщини Віктора Орбана, який блокує пакет санкцій.

Компромісний план, що передбачає заборону на імпорт нафти РФ танкерами та дозвіл імпорту трубопроводом "Дружба", зайшов у глухий кут. Посли ЄС, за даними видання, зустрінуться вранці 30 травня для обговорення нафтового ембарго.

[ + – ] Посли ЄС зустрінуться вранці 30 травня для обговорення нафтового ембарго Фото: Getty Images

"Це може не спрацювати, але я думаю, що ми зобов'язані спробувати. Виключення трубопроводу із санкцій захистить третину російської нафти, що надходить до ЄС, і збереже цінне джерело доходу для Москви", — розповів високопоставлений європейський чиновник.

Нафтове ембарго — логіку Будапешта не розуміють

Польський дипломат охарактеризував протидію Угорщини нафтовому ембарго РФ як політичну, а не технічну.

"Вони отримали все, що технічно для цього потрібне", — додав він.

[ + – ] Будапешт хоче збільшити пропускну спроможність трубопроводу "Дружба" Фото: Bloomberg

За його словами, логіка політики Будапешта щодо України незрозуміла. Будапешт хоче збільшити пропускну спроможність "Дружби" з Хорватії та перевести нафтопереробні заводи з використання російської нафти марки Urals на нафту Brent, пише Reuters.

Цю ідею обговорять посли Євросоюзу разом із проблемою чесної конкуренції після підвищення цін, з якими країни, що залежать від нафти марки Brent, зіткнуться унаслідок санкцій проти Росії.

Нагадаємо, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан хотів досягти грошових компенсацій за введення нафтового ембарго проти Росії. Євросоюз раніше хотів запровадити ембарго на російську нафту без Угорщини.

Литва з 22 травня припинила закуповувати у Росії природний газ, нафту й електроенергію.