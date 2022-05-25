Країни ЄС схвалять ембарго на російську нафту без урахування думки Угорщини, — голова Євроради

Європейські країни, за словами Шарля Мішеля, повинні залишатися в єдності, щоб зламати військову машину РФ і чинити тиск на Москву для припинення повномасштабного конфлікту.

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Країни-члени Європейського Союзу схвалять ембарго на постачання російської нафти без урахування Угорщини. Про це повідомив президент Євроради Шарль Мішель у коментарі телеканалу Sky News.

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Зокрема, європейський політик висловив упевненість у тому, що країни ЄС узгодять новий пакет санкцій проти РФ із ембарго на російську нафту до саміту, який має відбутися 30 травня.

Крім того, як стверджує Шарль Мішель, члени Євросоюзу можуть схвалити чергові антиросійські угоди, незважаючи на заперечення уряду Угорщини.

"Ми дуже старанно працюємо над тим, щоб залишатися в єдності. Але також ухвалювати рішення, щоб зламати російську військову машину та спробувати чинити тиск на Кремль з метою припинення війни", — продовжив президент Євроради, коментуючи можливе схвалення ембарго на російську нафту без урахування думки Угорщини.

[ + – ] Країни ЄС затвердять ембарго на російську нафту без урахування думки Угорщини

Нагадаємо, 24 травня європейські ЗМІ повідомили про те, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовляється обговорювати з лідерами ЄС нафтове ембарго проти Росії. За даними журналістів, глава угорського уряду закликає спочатку розглянути можливі компенсації для Будапешта в обмін на розширення санкцій щодо РФ.

Президент України Володимир Зеленський, у свою чергу, розкритикував країни Заходу через позицію щодо ембарго на російську нафту. За його словами, шостий пакет санкцій проти РФ з обмеженнями на постачання енергоресурсів із країни-агресора досі не затверджено через позицію Угорщини.