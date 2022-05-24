Орбан відмовився говорити з лідерами Євросоюзу про нафтове ембарго проти РФ, — ЗМІ

Глава уряду Угорщини, за даними журналістів, вимагає більше грошей на переоснащення нафтопереробних заводів для роботи з іншою нафтою.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не обговорюватиме нафтове ембарго проти РФ під час зустрічі лідерів Європейського Союзу наступного тижня в Брюсселі. Про це пише британська газета Financial Times, посилаючись на лист, який Орбан надіслав голові Європейської ради Шарлю Мішелю.

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Угорщина не може підтримати заборону імпорту російської нафти без конкретних пропозицій про компенсацію, зазначив Орбан.

Обговорювати 6 пакет санкцій на рівні лідерів без консенсусу — контрпродуктивна ідея. Це лише підкреслить внутрішні розбіжності та зменшить шанси їх вирішити, додав угорський прем'єр та запропонував не розглядати запровадження ембарго.

Єврокомісія, за даними газети, минулого тижня представила план REPowerEU на 210 млн. євро, в якому викладено ідею відмови від російського викопного палива до 2027 року.

"Жодних пакетів для держав, що найбільше ризикують, і які не мають виходу до моря, нема. Відсутні вказівки на умови та терміни фінансування невідкладних інвестиційних потреб, пов'язаних із заміною російської нафти", — писав Орбан.

Угорщині потрібні гроші для переорієнтації нафтопереробних заводів на роботу з іншою нафтою, спорудження нових трубопроводів та забезпечення альтернативних постачань, вважає глава уряду.

[ + – ] Угорщині, за словами Орбана, потрібні гроші для адаптації нафтопереробних заводів під іншу нафту

Пропоновані ЄС санкції викличуть "серйозні проблеми" з поставками в Угорщині, підірвуть життєво енергетичну безпеку та завдадуть "цінового шоку" домогосподарствам та економіці країни, попередив Орбан голову Євроради.

Брюссель через Фонд відновлення та стійкості (RRF) виділив країнам Центральної Європи 2 млрд. євро на інвестиції в нову інфраструктуру. Угорщина ще не уклала угоду на частку в RRF через побоювання ЄС щодо порушень верховенства закону.

"Лист Орбана порушує серйозні проблеми. Країни, які не мають планів по відновленню, не можуть отримати вигоду з основної частини проєкту REPowerEU у короткостроковій перспективі. Орбан наголошує, що продовжить обговорення "з прагматичним та орієнтованим на результат підходом", — підсумували автори матеріалу.

Нагадаємо, що радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розкритикував ЄС за покупки енергоносіїв у Росії та зволікання з ембарго. Країни Європи, за його оцінкою, відправляють до Москви 1 млрд євро на день, купуючи нафту та газ.

У США почали обговорювати варіанти обмеження цін на енергоресурси під час введення ембарго на імпорт російської нафти. ЄС пропонують створити картель покупців і, таким чином, позбавити РФ доходів від зростання цін на нафту.

Чиновники Мінфіну США розраховують, що мита на російську нафту стануть "швидкою альтернативою" нафтовому ембарго.