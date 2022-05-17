Замість ембарго: США запропонують ЄС запровадити мита на російську нафту

Через опір деяких європейських країн на запровадження повної заборони на російську нафту Штати виступатимуть з альтернативою перед колегами з Євросоюзу на зустрічі G7.

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На зустрічі міністрів фінансів країн "Великої сімки" (G7), яка має відбутися наприкінці цього тижня, Сполучені Штати запропонують Євросоюзу ввести мита на експорт нафти Росією як альтернативу нафтовому ембарго, проти якого виступають деякі країни Східної Європи. Про це повідомляє Reuters із посиланням на представників американського Мінфіну.

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Введення європейськими країнами мит на нафту РФ, на думку американського відомства, може стати "швидшою альтернативою" прямому нафтовому ембарго. Водночас новий тарифний механізм, який запропонують Штати, покликаний залишити російську нафту на ринку за обмеження обсягу доходів, які надходять до РФ від експорту.

Мито, за словами чиновників Мінфіну США, мають встановити на рівні, який одночасно компенсує різницю в цінах на російське паливо та світові еталонні марки, а також знизить прибуток РФ. Водночас новий тариф має бути досить низьким, щоб рівень заробітку держави-агресора на нафті був більшим за його витрати на виробництво ресурсу, щоб експорт не зупинявся, вважають представники відомства. Такий крок також допоможе уникнути можливих подальших стрибків вартості нафти, які відбулися б внаслідок ембарго.

Американські чиновники також визнали, що багато урядів дуже хочуть якнайшвидше припинити купувати російську нафту, проте це пов'язано з високим ризиком того, що пряме ембарго може значно підвищити ціну на пальне.

Кошти, одержані від нових тарифів, можуть направити до фонду відновлення та реконструкції України, йдеться в публікації.

Нагадаємо, 16 травня міністри закордонних справ країн ЄС спробували чинити публічний тиск на Угорщину, щоб та зняла своє вето на запропоноване нафтове ембарго щодо Росії. У відповідь на це Будапешт заявив, що ЄС у такому разі зобов'язаний профінансувати повну модернізацію енергетичної інфраструктури країни на суму 15-18 млрд євро, щоб компенсувати можливе зростання цін на пальне.

Тим часом оглядач швейцарської газети Neue Zürcher Zeitung Геральд Госп припустив, що в разі запровадження Євросоюзом ембарго на російську нафту РФ може навіть збільшити свої доходи через зростання вартості енергоносіїв.