Санкції навпаки. Чи може Москва виграти від нафтового ембарго, — NZZ

Через ембарго Росія продаватиме нафту за вищою ціною, що компенсує менший обсяг експорту. Так Москва заробить більше.

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Країни Євросоюзу в цілому досягли консенсусу щодо введення нафтового ембарго проти Росії, однак таке рішення піддається критиці з боку Угорщини, Словаччини та Хорватії. Як пише швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung, позиція цих країн не позбавлена підстав, оскільки Росія у такій ситуації може лише виграти.

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Оглядач видання Геральд Госп звернув увагу, що сценарій, за якого західні країни припинять імпорт сирої нафти протягом шести місяців, а імпорт усіх нафтопродуктів — до кінця року, може бути вигідним Росії.

Справа в тому, що скорочення поставок на європейський ринок, який і так зазнає напруги, призведе до зростання цін на енергоносій. Щойно ембарго набуде чинності ціни на нафту одразу зростуть. У такій ситуації Москва зможе продавати менші обсяги за вищими цінами, і зрештою заробити більше, ніж без заборони імпорту.

"Москва може зрештою заробити навіть більше, ніж без запровадження ембарго. Вища ціна в такому разі компенсує менший обсяг", — вважає Госп.

Така ситуація також буде вигідна Китаю та Індії, які зможуть імпортувати російську нафту за набагато нижчою ціною, ніж країни, що оголосили ембарго.

[ + – ] Динаміка нафтових цін. Дані minfin.com.ua

[ + – ] Співвідношення ціни на нафту та курсу рубля. Дані minfin.com.ua

А ось європейські країни, які мають НПЗ для переробки російської сировини, зазнають збитків. На думку аналітика Bloomberg Джуліана Лі, Євросоюз не зможе скоротити імпорт нафти з Росії до нуля. Підставою для таких прогнозів, за словами Лі, є той факт, що аналог російської нафти Urals можна отримати, використовуючи суміш сировини інших сортів, проте це коштуватиме значно дорожче. Унаслідок продуктивність і рентабельність підприємств знизяться, що й призведе до підвищення цін на енергоносій для всіх.

Підсумовуючи, Лі вважає, що проведення такої політики може мати катастрофічні наслідки.

"На світовому ринку, де пропозиція вже обмежена, особливо дизельного палива, це було б економічним самогубством", — наголосив він.

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Нагадаємо, що Німеччина заявила про готовність негайно підтримати нафтове ембарго Євросоюзу проти РФ. Як заявив міністр фінансів країни Крістіан Лінднер, "з вугіллям і нафтою можна відмовитися від російського імпорту", але не заперечується зростання цін на пальне.

Уряд Польщі висловив готовність підтримати Німеччину в разі відмови від імпорту російської нафти. Міністерка клімату та навколишнього середовища Анна Москва 2 травня заявила, що Польща надасть потужності нафтопереробного заводу у Гданську.