Санкции наоборот. Может ли Москва выиграть от нефтяного эмбарго, — NZZ

Из-за эмбарго Россия будет продавать нефть по более высокой цене, что компенсирует меньший объем экспорта. Таким образом, Москва заработает больше.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Страны Евросоюза в целом достигли консенсуса по вопросу введения нефтяного эмбарго против России, однако такое решение подвергается критике со стороны Венгрии, Словакии и Хорватии. Как пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung, позиция этих стран не лишена оснований, поскольку Россия в такой ситуации может только выиграть.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

Обозреватель издания Геральд Хосп обратил внимание, что сценарий, при котором западные страны прекратят импорт сырой нефти в течение шести месяцев, а импорт всех нефтепродуктов — к концу года, может быть выгоден России.

Дело в том, что сокращение поставок на европейский рынок, который и так испытывает напряжение, приведет к росту цен на энергоноситель. Как только эмбарго вступит в силу цены на нефть сразу вырастут. В такой ситуации Москва сможет продавать меньшие объемы по более высоким ценам, и в конечном итоге заработать больше, чем без запрета на импорт.

"Москва может в конечном итоге заработать даже больше, чем без введения эмбарго. Более высокая цена в таком случае компенсирует меньший объем", — считает Хосп.

Такая ситуация также будет выгодна Китаю и Индии, которые смогут импортировать российскую нефть по гораздо более низкой цене, чем страны объявившие эмбарго.

[ + – ] Динамика цен на нефть. Данные minfin.com.ua

[ + – ] Соотношение цены на нефть и курса рубля. Данные minfin.com.ua

А вот европейские страны, которые имеют НПЗ для переработки российского сырья, будут терпеть убытки. По мнению аналитика Bloomberg Джулиана Ли Евросоюз не сможет сократить импорт нефти из России до нуля. Основанием для таких прогнозов, по словам Ли, является тот факт, что аналог российской нефти Urals можно получить, используя смесь сырья других сортов, однако єто будет стоить значительно дороже. В результате производительность и рентабельность предприятий снизятся, что и приведет к повышению цен на энергоноситель для всех.

Подводя итог, Ли полагает, что проведение такой политики может иметь катастрофические последствия.

"На мировом рынке, где предложение уже ограничено, особенно дизельного топлива, это было бы экономическим самоубийством", — подчеркнул он.

Важно

Шантаж нефтью. Почему Кремль проиграл в энергетической войне

Напомним, что Германия заявила о готовности немедленно поддержать нефтяное эмбарго Евросоюза против РФ. Как заявил министр финансов страны Кристиан Линднер, "с углем и нефтью можно отказаться от российского импорта", но не исключен рост цен на топливо.

Правительство Польши выразило готовность поддержать Германию в случае отказа от импорта российской нефти. Министр климата и окружающей среды Анна Москва 2 мая заявила, что Польша предоставит мощности нефтеперерабатывающего завода в Гданьске.