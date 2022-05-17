Вместо эмбарго: США предложат ЕС ввести пошлины на российскую нефть

Из-за сопротивления некоторых европейских стран введению полного запрета на российскую нефть Штаты выступят с альтернативой перед коллегами из Евросоюза на встрече G7.

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На встрече министров финансов стран "Большой семерки" (G7), которая должна состояться в конце текущей недели, Соединенные Штаты предложат Евросоюзу ввести пошлины на экспорт нефти Россией в качестве альтернативы нефтяному эмбарго, против которого выступают некоторые страны Восточной Европы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей американского Минфина.

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Введение европейскими странами пошлин на нефть РФ, по мнению американского ведомства, может стать "более быстрой альтернативой" прямому нефтяному эмбарго. При этом новый тарифный механизм, который предложат Штаты, будет призван оставить российскую нефть на рынке при ограничении объема доходов, которые поступают в РФ от экспорта.

Пошлина, по словам чиновников Минфина США, должна быть установлена на уровне, который одновременно компенсирует разницу в ценах на российское топливо и мировые эталонные марки, а также снизит прибыль РФ. В то же время новый тариф должен быть достаточно низким, чтобы уровень заработка государства-агрессора на нефти был больше, чем его затраты на производство ресурса, чтобы экспорт не останавливался, считают представители ведомства. Такой шаг также поможет избежать возможных дальнейших скачков стоимости нефти, которые произошли бы в результате эмбарго.

Американские чиновники также признали, что многие правительства очень хотят как можно быстрее прекратить покупать российскую нефть, однако это сопряжено с высоким риском того, что прямое эмбарго может значительно повысить цену топливо.

Средства, полученные от новых тарифов, могут быть направлены в фонд восстановления и реконструкции Украины, говорится в публикации.

Напомним, 16 мая министры иностранных дел стран ЕС попытались оказать публичное давление на Венгрию, чтобы та сняла свое вето на предложенное нефтяное эмбарго в отношении России. В ответ на это Будапешт заявил, что ЕС в таком случае обязан профинансировать полную модернизацию энергетической инфраструктуры страны на сумму в 15-18 млрд евро, чтобы компенсировать возможный рост цен на топливо.

Тем временем обозреватель швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Геральд Хосп допустил, что в случае введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть РФ может даже увеличить свои доходы вследствие роста стоимости энергоносителей.