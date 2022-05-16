На модернизацию: Венгрия запросила €18 млрд за поддержку нефтяного эмбарго против РФ
По мнению главы МИД Петера Сиярто, Евросоюз должен профинансировать инвестиции и компенсировать рост цен, которые вызовет введение эмбарго. Как альтернативу политик предлагает отказаться от идеи запрета импорта нефти из РФ.
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В понедельник 16 мая министры иностранных дел стран ЕС попытались оказать публичное давление на Венгрию, чтобы та сняла свое вето на предложенное нефтяное эмбарго в отношении России. Но в ответ Будапешт заявил, что Евросоюз должен профинансировать полную модернизацию энергетической структуры Венгрии, чтобы компенсировать рост цен на энергоносители и потребовал на это 15-18 млрд евро. Об этом сообщает агентство Reuters.
Министр иностранных дел страны Петер Сиярто заявил, что Венгрия не получила никакого нового серьезного предложения от Еврокомиссии относительно нефтяных санкций против России после визита председателя комиссии в Будапешт в начале этого месяца.
"Европейская комиссия создала проблему с предложением, поэтому Венгрия вполне обоснованно ожидает, что ЕС должен предложить решение: профинансировать инвестиции и компенсировать рост цен, что требует полной модернизации энергетической структуры Венгрии в размере 15-18 млрд евро", — сказал Сийярто.
В качестве другого варианта, глава МИД Венгрии предложил освободить поставки нефти по трубопроводу от планируемого эмбарго.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, комментируя позицию Будапешта отметил, что все страны Евросоюза оказались в заложниках у Венгрии, что совершенно непозволительно. А представитель Румынии выразился жестче, заявив, что именно европейский блок должен привести правительство премьер-министра Виктора Орбана "в чувство".
Напомним, что в Евросоюзе нет единой позиции по нефтяному эмбарго против России. Как сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, усилия ЕС по введению нового пакета санкций против России зашли в тупик, поскольку некоторые страны, в том числе Венгрия, выступают против эмбарго на импорт российской нефти.
По мнению некоторых западных обозревателей, Россия может выиграть от эмбарго со стороны США и стран ЕС. Если цена на нефть повысится сможет продавать меньшие объемы по более высоким ценам, и в конечном итоге заработать больше, чем без запрета на импорт.