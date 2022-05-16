На модернизацию: Венгрия запросила €18 млрд за поддержку нефтяного эмбарго против РФ

По мнению главы МИД Петера Сиярто, Евросоюз должен профинансировать инвестиции и компенсировать рост цен, которые вызовет введение эмбарго. Как альтернативу политик предлагает отказаться от идеи запрета импорта нефти из РФ.

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В понедельник 16 мая министры иностранных дел стран ЕС попытались оказать публичное давление на Венгрию, чтобы та сняла свое вето на предложенное нефтяное эмбарго в отношении России. Но в ответ Будапешт заявил, что Евросоюз должен профинансировать полную модернизацию энергетической структуры Венгрии, чтобы компенсировать рост цен на энергоносители и потребовал на это 15-18 млрд евро. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Министр иностранных дел страны Петер Сиярто заявил, что Венгрия не получила никакого нового серьезного предложения от Еврокомиссии относительно нефтяных санкций против России после визита председателя комиссии в Будапешт в начале этого месяца.

"Европейская комиссия создала проблему с предложением, поэтому Венгрия вполне обоснованно ожидает, что ЕС должен предложить решение: профинансировать инвестиции и компенсировать рост цен, что требует полной модернизации энергетической структуры Венгрии в размере 15-18 млрд евро", — сказал Сийярто.

В качестве другого варианта, глава МИД Венгрии предложил освободить поставки нефти по трубопроводу от планируемого эмбарго.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, комментируя позицию Будапешта отметил, что все страны Евросоюза оказались в заложниках у Венгрии, что совершенно непозволительно. А представитель Румынии выразился жестче, заявив, что именно европейский блок должен привести правительство премьер-министра Виктора Орбана "в чувство".

Напомним, что в Евросоюзе нет единой позиции по нефтяному эмбарго против России. Как сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, усилия ЕС по введению нового пакета санкций против России зашли в тупик, поскольку некоторые страны, в том числе Венгрия, выступают против эмбарго на импорт российской нефти.

По мнению некоторых западных обозревателей, Россия может выиграть от эмбарго со стороны США и стран ЕС. Если цена на нефть повысится сможет продавать меньшие объемы по более высоким ценам, и в конечном итоге заработать больше, чем без запрета на импорт.