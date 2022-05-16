Сильная зависимость: в Евросоюзе возросли разногласия по вводу эмбарго на нефть из России

Переговоры по запрету на импорт нефти из РФ зашли в тупик. Некоторые европейские министры говорят, что ЕС "оказался в заложниках у одной страны".

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В Евросоюзе допустили отсутствие единой позиции по нефтяному эмбарго против России в шестом пакете санкций за полномасштабное вторжение в Украину. Об этом сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед встречей министров иностранных дел в Брюсселе 16 мая, пишет агентство Associated Press.

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Усилия ЕС по введению нового пакета санкций против России зашли в тупик, небольшая группа стран против запрета на импорт российской нефти, отметило агентство. Венгрия, Чехия и Словакия не имеют выхода к морю и сильно зависят от нефти РФ.

"Сделаем все возможное, чтобы разблокировать ситуацию. Я не могу гарантировать, что это произойдет, потому что позиции достаточно сильны. Некоторые государства сталкиваются с большими трудностями. Они не имеют выход к морю и нефть поступает им из России только по трубопроводам", — объяснил Боррель журналистам.

[ + – ] Боррель признал, что усилия ЕС по введению нового пакета санкций против РФ зашли в тупик

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил, что "весь Евросоюз сейчас в заложниках у одного государства", имея в виду Венгрию. Именно эта страна потребовала финансовой помощи и дополнительного времени для введения эмбарго.

Ландсбергис напомнил о решении Еврокомиссии поэтапно отказаться от российской нефти до 31 декабря 2024 года. Его ирландский коллега Саймон Ковени признал в таком подходе сложность для некоторых стран.

"Давайте не будем сегодня зацикливаться на препятствиях и негативах. Нужно послать четкий сигнал Кремлю и Москве, что цена их продолжения войны в Украине лишь возрастет", – добавил он.

Орбан "мутит воду"

Аssoviated Press обратило внимание на то, что венгерский премьер Виктор Орбан после вступления в должность в 2010 году усилил зависимость Венгрии от российских энергоносителей. Сейчас он утверждает, что география и энергетическая инфраструктура страны делают невозможной остановку импорта нефти из России.

[ + – ] Орбана называют одним из ближайших союзников российского лидера

"Мутят воду отношения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Путиным. Орбан считается одним из ближайших европейских союзников российского лидера. Он неохотно поддержал предыдущие санкции ЕС, включая поэтапное эмбарго на российский уголь", – пишут журналисты.

Европейские чиновники согласились, что Орбан хочет получить деньги от ЕС для инвестиций в энергетическую инфраструктуру. Некоторые собеседники отметили, что перед встречей министры оформят соглашение о четвертом транше денег для помощи в поставках оружия для Украины на 2 миллиарда евро.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба присутствует на переговорах, отметила "Немецкая волна". Он подчеркнул важность включения запрета на нефть в 6-й пакет санкций.

[ + – ] Несколько стран Евросоюза предлагали отложить запрет на импорт российской нефти.

Министр предупредил, что Евросоюз даст России повод для радости, если не достигнет соглашения.

Его австрийский коллега Александр Шалленберг ожидает консенсуса в ближайшие дни. Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн уверенность, что новый пакет санкций будет введен, но добавил, что блоку "нужно больше времени".

Напомним, что по данным Bloomberg несколько стран Евросоюза предлагали отложить запрет на импорт российской нефти. Помимо эмбарго, в 6-м пакете санкций должно быть отключение от международной платежной системы SWIFT трех банков РФ.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 10 мая хотел обсудить по телефону с Орбаном нефтяное эмбарго Евросоюза. Глав Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила о прогрессе в переговорах с Венгрией о запрете нефти из РФ.

Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль в колонке для Фокуса отметила наличие шансов на ввод нефтяного эмбарго против РФ. "Труба идет через Украину. И эта труба под нашей юрисдикцией, и наша позиция может существенно повлиять на возможности Орбана наслаждаться игрой на Олимпе", – написала она.

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