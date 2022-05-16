Труба под контролем. Как Украина ответит на нефтяной шантаж Венгрии

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Нам всем хочется, чтобы наши союзники на своем Олимпе принимали блестящие решения, которые бы приводили к неотвратимому поражению России и ее краху. Но правда жестче. Олимпа нет, в европейской политике есть интриги и позиционные войны. Войной интересов стала шестая волна санкций в ЕС, где все 27 стран должны единогласно одобрить в том числе полный отказ от российской нефти.

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Борьба за введение эмбарго на российскую нефть — на передовицах европейской и мировой прессы. Драма разворачивается и публиĸа следит за заявлениями Орбана и Европейской комиссии намного внимательнее, чем за Евровидением. Ставки высоки.

Враг не пытается даже "сохранять лицо" своих миньонов и использует тактику разбитых окон. Создать одно исключение, потом второе, потом третье… Попытки Венгрии получить себе "исключения из санкций" под разными предлогами — банальная попытка найти слабое место в единстве ЕС.

Жестокая правда: Олимпа в европейской политике нет, зато есть интриги и позиционные войны

Заявления Орбана о том, что Венгрия не выживет без российской нефти, не выдерживают никакой критики. Даже Международное энергетическое агентство — аналитический центр, который пророчил "шок" от энергетических санкций, — признало: любая страна мира может сравнительно быстро адаптироваться к жизни без российской нефти.

Цель Венгрии – дать пример другим. За ней об "исключениях" начинают говорить Греция, которая зарабатывает на танкерах, Словакия, Болгария. Ничего личного — просто бизнес, и Кремль это использует.

Олимп все еще продолжает попытки договориться с использованием всех имеющихся возможностей. Традиционные инструменты — финансовые бонусы и дополнительные фонды. Однако даже эти, обычно действенные инструменты, в этот раз не срабатывают и не приближают к принятию такого необходимого решения по введению эмбарго.

Не помогли даже "приветы" от лидеров G7, которые недвусмысленно напомнили: российская нефть финансирует российское оружие. Которое сегодня бьет по больницам и нефтеперерабатывающим заводах в Украине, а завтра будет нацелено глубже в Европу.

Ставки уже заоблачны и растут даже для президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйн. Ей приходится обеспечивать единство ЕС, а управляемость блока под постоянной угрозой, потому что не нужно недооценивать мордор. Орки хорошо знают слабые места Олимпа, и когда на кону угроза навсегда потерять наиболее привлекательный рынок и прибыль от него, то ожидать скорой и безболезненной победы над ними не стоит.

Также не стоит создавать чрезмерные ожидания, вроде "решение по эмбарго будет принято в течение 24 часов". Потому что это не о решении, а об упорной и сложной борьбе, которая всех нас испытывает на выносливость и стрессоустойчивость. И здесь нет легких путей, потому что теряют все. В таком дипломатическом сражении невозможно просто стоять в стороне и ждать, когда на Олимпе все устроят.

Орбан поймал кураж и считает, что он всех обыграет, потому что правила не для него, а российская труба продолжит поставлять нефть и состояние.

Шансы на введение эмбарго до сих пор есть. Европейские дипломаты ищут решение вторую неделю подряд. И это уже касается не только европейского Олимпа, но и Стран G7 и даже G20.

Но случилось так, что эта труба идет через Украину. И эта труба под нашей юрисдикцией, и наша позиция может существенно повлиять на возможности Орбана наслаждаться игрой на Олимпе.

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