Евросоюз может отсрочить эмбарго на нефть из России, — Bloomberg

По информации журналистов, члены ЕС думают об отсрочке нефтяных санкций из-за Венгрии, которая до сих пор блокирует решение.

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Несколько стран-членов Евросоюза предлагают отложить введение запрета на российскую нефть, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских дипломатов. При этом издание не уточняет, какие именно государства выдвинули эту идею.

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Причиной возможной отсрочки является позиция Венгрии, которая до сих пор блокирует введение ограничений. По информации журналистов, если ЕС не сможет переубедить премьер-министра страны Виктора Орбана, то придется отложить запрет ради того, что приступить к реализации остальной части шестого пакета санкций.

Так, помимо эмбарго на нефть, шестой раунд санкций должен включать отключение еще трех российских банков от международной платежной системы SWIFT, а также запрет на оказание консультационных услуг и услуг по связям с общественностью российским компаниям.

Как подчеркивают дипломаты из европейских стран, идея отказаться от нефтяного эмбарго уже получает поддержку. Тем не менее, правительства все еще стремятся утвердить полный пакет санкций, включая поэтапный запрет на нефть. Это решение надеются принять к понедельнику, 16 мая, когда министры иностранных дел ЕС встретятся в Брюсселе. Для одобрения пакета санкций их должны единогласно поддержать все 27 стран-членов ЕС.

Большинство стран Евросоюза обеспокоены тем, что даже временный отказ от эмбарго на российскую нефть будет признаком слабости европейских государств.

Ранее Орбан заявлял, что любой запрет на сырье из РФ должен обсуждаться лидерами ЕС на саммите. Следующий запланирован на конец мая.

Напомним, 10 мая президент Франции Эмманюэль Макрон собирался обсудить в телефонном разговоре с Виктором Орбаном введение нефтяного эмбарго. Урсула фон дер Ляйен также сообщила, что видит прогресс в переговорах с Венгрией о запрете российского сырья.

Ранее Фокус писал, что страны Запада уже ввели против России более 10 тысяч санкций.