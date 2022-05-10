Макрон сегодня обсудит с Орбаном эмбарго на нефть из РФ, — Reuters

По информации журналистов, страны Евросоюза должны прийти к соглашению по запрету импорта российской нефти уже на этой неделе.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон сегодня должен провести телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на министра Франции по европейским делам Клеман Бон.

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Предположительно, главы двух европейских государств буду обсуждать эмбарго на российскую нефть.

По информации Бона, страны Евросоюза должны прийти к соглашению о полном запрете импорта из России уже на этой неделе.

" Я думаю, что мы могли бы заключить сделку на этой неделе", — подчеркнул французский политик.

Вчера вечером президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также сообщила у себя в twitter, что видит прогресс в переговорах с Венгрией о запрете российской нефти.

"Вечерняя дискуссия с премьер-министром Виктором Орбаном помогла прояснить вопросы, связанные с санкциями и энергетической безопасностью", — в частности, написала европейский политик.

Фон дер Ляйен уточнила, что прогресс есть, но при этом нужна дальнейшая работа, поэтому она запланировала видеоконференцию с другими странами Европы, чтобы укрепить региональное сотрудничество в области нефтяной инфраструктуры.

Напомним, послы ЕС не смогли согласовать новые санкции против РФ из-за позиции четырех стран. По данным журналистов, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария не поддержали введение нефтяного эмбарго.

Ранее Фокус писал, что шестой пакет санкций против РФ был представлен Европейским Союзом 4 мая.