Макрон сегодня обсудит с Орбаном эмбарго на нефть из РФ, — Reuters
По информации журналистов, страны Евросоюза должны прийти к соглашению по запрету импорта российской нефти уже на этой неделе.
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Президент Франции Эмманюэль Макрон сегодня должен провести телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на министра Франции по европейским делам Клеман Бон.
Предположительно, главы двух европейских государств буду обсуждать эмбарго на российскую нефть.
По информации Бона, страны Евросоюза должны прийти к соглашению о полном запрете импорта из России уже на этой неделе.
" Я думаю, что мы могли бы заключить сделку на этой неделе", — подчеркнул французский политик.
Вчера вечером президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также сообщила у себя в twitter, что видит прогресс в переговорах с Венгрией о запрете российской нефти.
"Вечерняя дискуссия с премьер-министром Виктором Орбаном помогла прояснить вопросы, связанные с санкциями и энергетической безопасностью", — в частности, написала европейский политик.
Фон дер Ляйен уточнила, что прогресс есть, но при этом нужна дальнейшая работа, поэтому она запланировала видеоконференцию с другими странами Европы, чтобы укрепить региональное сотрудничество в области нефтяной инфраструктуры.
Напомним, послы ЕС не смогли согласовать новые санкции против РФ из-за позиции четырех стран. По данным журналистов, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария не поддержали введение нефтяного эмбарго.
Ранее Фокус писал, что шестой пакет санкций против РФ был представлен Европейским Союзом 4 мая.