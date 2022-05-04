Послы ЕС не согласовали новые санкции против РФ из-за четырех стран, — Reuters

По данным журналистов, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария не поддержали введение нефтяного эмбарго.

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Послы Европейского Союза не смогли договориться о введении шестого пакета санкций против России из-за нескольких стран. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои высокопоставленные источники.

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По данным журналистов, в шестой пакет санкций должны были включить нефтяное эмбарго. Однако, ряд европейских стран выразили опасение, что ограничения в отношении импорта из РФ может привести к последствиям.

Как утверждает Reuters, шестой пакет санкций не был согласован послами Евросоюза из-за позиции Венгрии, Словакии, Чехии и Болгарии.

"План, если он будет согласован правительствами стран ЕС, станет переломным моментом для крупнейшего в мире торгового блока, который по-прежнему зависит от российских энергоносителей и должен найти альтернативные поставки. Поскольку Чехия, Болгария, Венгрия и Словакия попросили больше времени для адаптации, немедленного соглашения не было. Ожидается, что посланники ЕС приблизятся к соглашению (о введении шестого пакета санкций с эмбарго — ред.), когда вновь встретятся 5 мая", — заверил осведомленный источник.

Стоит отметить, что новые санкции против РФ будут введены при условии, если их одобрят все 27 стран-членов Евросоюза. Ввести шестой пакет антироссийских ограничений ЕС собирается не позднее 9 мая.

Напомним, шестой пакет санкций против РФ был представлен Европейским Союзом 4 мая. Еврокомиссия предлагает поэтапно вводить эмбарго на поставки нефти, отключить банки России от системы SWIFT, а также заблокировать вещание на территории ЕС российских государственных телеканалов.

Также сообщалось, что Венгрия может заблокировать введение нефтяного эмбарго против России.