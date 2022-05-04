Посли ЄС не погодили нові санкції проти РФ через чотири країни, — Reuters

За даними журналістів, Угорщина, Словаччина, Чехія і Болгарія не підтримали запровадження нафтового ембарго.

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Посли Європейського Союзу не змогли домовитися про запровадження шостого пакету санкцій проти Росії через кілька країн. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на свої високопоставлені джерела.

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За даними журналістів, у шостий пакет санкцій мали внести нафтове ембарго. Проте, низка європейських країн висловили побоювання, що обмеження щодо імпорту з РФ можуть призвести до наслідків.

Як стверджує Reuters, шостий пакет санкцій не був узгоджений послами Євросоюзу через позицію Угорщини, Словаччини, Чехії та Болгарії.

"План, якщо він буде погоджений урядами країн ЄС, стане переломним моментом для найбільшого у світі торговельного блоку, який, як і раніше, залежить від російських енергоносіїв і має знайти альтернативні постачання. Оскільки Чехія, Болгарія, Угорщина та Словаччина попросили більше часу для адаптації, негайної угоди не було. Очікується, що посланці ЄС наблизяться до угоди (про введення шостого пакету санкцій з ембарго — ред.), коли знову зустрінуться 5 травня", — запевнило поінформоване джерело.

Варто зазначити, що нові санкції проти РФ будуть запроваджені за умови, якщо їх схвалять усі 27 країн-членів Євросоюзу. Ввести шостий пакет антиросійських обмежень ЄС має намір не пізніше 9 травня.

Нагадаємо, шостий пакет санкцій проти РФ було представлено Європейським Союзом 4 травня. Єврокомісія пропонує поетапно вводити ембарго на постачання нафти, відключити банки Росії від системи SWIFT, а також заблокувати трансляцію на території ЄС російських державних телеканалів.

Також повідомлялося, що Угорщина може заблокувати запровадження нафтового ембарго проти Росії.