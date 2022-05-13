Євросоюз може відстрочити ембарго на нафту з Росії, — Bloomberg

За інформацією журналістів, члени ЄС думають про відстрочення нафтових санкцій через Угорщину, яка й досі блокує рішення.

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Декілька країн-членів Євросоюзу пропонують відкласти введення заборони на російську нафту, пише агентство Bloomberg з посиланням на неназваних європейських дипломатів. Водночас видання не уточнює, які саме держави висунули цю ідею.

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Причиною можливого відстрочення є позиція Угорщини, яка досі блокує запровадження обмежень. За інформацією журналістів, якщо ЄС не зможе переконати прем'єр-міністра країни Віктора Орбана, то доведеться відкласти заборону заради того, що розпочати реалізацію решти шостого пакета санкцій.

Так, крім ембарго на нафту, шостий раунд санкцій має включати відключення ще трьох російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT, а також заборону надання консультаційних послуг та послуг у зв'язках із громадськістю російським компаніям.

Як наголошують дипломати з європейських країн, ідея відмовитися від нафтового ембарго вже отримує підтримку. Проте уряди все ще прагнуть затвердити повний пакет санкцій, включаючи поетапну заборону нафти. Це рішення сподіваються ухвалити до понеділка, 16 травня, коли міністри закордонних справ ЄС зустрінуться у Брюсселі. Для схвалення пакету санкцій їх мають одностайно підтримати усі 27 країн-членів ЄС.

Більшість країн Євросоюзу стурбовані тим, що навіть тимчасова відмова від ембарго на російську нафту буде ознакою слабкості європейських держав.

Раніше Орбан заявляв, що будь-яка заборона на сировину з РФ мають обговорювати лідери ЄС на саміті. Наступний заплановано на кінець травня.

Нагадаємо, 10 травня президент Франції Емманюель Макрон збирався обговорити у телефонній розмові з Віктором Орбаном запровадження нафтового ембарго. Урсула фон дер Ляєн також повідомила, що бачить прогрес у переговорах з Угорщиною щодо заборони російської сировини.

Раніше Фокус писав, що країни Заходу вже запровадили проти Росії понад 10 тисяч санкцій.