Шантаж Орбана. Как Венгрия требует снять санкции с российских олигархов

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Наиболее яркий пример — Венгрия, конечно. Пока Украина защищается ценой военных и гражданских жизней, Виктор Орбан цинично торгуется на крови. Вчера, например, заявил, что позволит возобновить санкции только в том случае, если их снимут с трех российских олигархов: Усманова, Авена и Рашникова. От такого хамства даже опытные дипломаты были в шоке, но пришлось "договариваться", чтобы избежать стыда. Орбану все равно — однажды он смог вывести из-под санкций патриарха Кирилла, может, и этих бандитов удастся.

[ + – ] Виктор Орбан требует снять санкции с Алишера Усманова, российского олигарха Фото: Bloomberg [ + – ] Один из богатейших людей России — олигарх Петр Авен. Виктор Орбан хочет, чтобы с Авена сняли санкции Фото: Esquire [ + – ] Виктор Рашников, российский олигарх, за которого вступился Виктор Орбан

А не удастся — еще что-нибудь оторвет себе в Европейском Союзе. Специальные условия на газ или средства фонда развития — возможности, которые дает право вето на решения ЕС, огромны.

Бороться с этим можно только совместно и постоянно. Единичные акции и обвинения, как мы видим, не эффективны. Но это не значит, что ничего не нужно делать. Напротив, нам нужно найти ключ к сердцу венгров, которые до сих пор помнят и рефлексируют по поводу Трианонского договора, по которому Венгрию заставили согласиться на потерю почти трех четвертей территории, отказаться от авиации и флота и сократить армию.

Найти точки соприкосновения возможно, потому что венгры — это не только Орбан и его миньоны, главное — это не прекращать коммуникацию и напоминать, как болезненно терять человеческие жизни, территории, а также напоминать о том, что сегодня на кону стоит будущее всей Европы. Мы должны быть на каждой публичной акции, спорить с каждым экспертом и журналистом, демонстрировать возможности, которые Украина предлагает Европе после победы. Мы должны удвоить дипломатические и информационные усилия. Не истерить — рассказывать и убеждать. Аргументировать. Искать партнеров и союзников.

Европейская интеграция будет непростой, чтобы она завершилась успешно, о ней должен заботиться каждый СЕО, каждый министр и каждый нардеп. Контрнаступление на пропаганду нужно в Европе уже сейчас.

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