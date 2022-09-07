Шантаж Орбана. Как Венгрия требует снять санкции с российских олигархов
"Если вам кажется, что Украина победила в информационной войне против России — должна вас разочаровать. Период восхищения украинским мужеством и шока от жестокости России завершается. Циничная пропаганда о том, что "свой теплый свитер ближе к телу" поднимает голову в Европе". Мнение.
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Наиболее яркий пример — Венгрия, конечно. Пока Украина защищается ценой военных и гражданских жизней, Виктор Орбан цинично торгуется на крови. Вчера, например, заявил, что позволит возобновить санкции только в том случае, если их снимут с трех российских олигархов: Усманова, Авена и Рашникова. От такого хамства даже опытные дипломаты были в шоке, но пришлось "договариваться", чтобы избежать стыда. Орбану все равно — однажды он смог вывести из-под санкций патриарха Кирилла, может, и этих бандитов удастся.
А не удастся — еще что-нибудь оторвет себе в Европейском Союзе. Специальные условия на газ или средства фонда развития — возможности, которые дает право вето на решения ЕС, огромны.
Бороться с этим можно только совместно и постоянно. Единичные акции и обвинения, как мы видим, не эффективны. Но это не значит, что ничего не нужно делать. Напротив, нам нужно найти ключ к сердцу венгров, которые до сих пор помнят и рефлексируют по поводу Трианонского договора, по которому Венгрию заставили согласиться на потерю почти трех четвертей территории, отказаться от авиации и флота и сократить армию.
Найти точки соприкосновения возможно, потому что венгры — это не только Орбан и его миньоны, главное — это не прекращать коммуникацию и напоминать, как болезненно терять человеческие жизни, территории, а также напоминать о том, что сегодня на кону стоит будущее всей Европы. Мы должны быть на каждой публичной акции, спорить с каждым экспертом и журналистом, демонстрировать возможности, которые Украина предлагает Европе после победы. Мы должны удвоить дипломатические и информационные усилия. Не истерить — рассказывать и убеждать. Аргументировать. Искать партнеров и союзников.
Европейская интеграция будет непростой, чтобы она завершилась успешно, о ней должен заботиться каждый СЕО, каждый министр и каждый нардеп. Контрнаступление на пропаганду нужно в Европе уже сейчас.Важно