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Мнения Российско-украинская война

Шантаж Орбана. Как Венгрия требует снять санкции с российских олигархов

"Если вам кажется, что Украина победила в информационной войне против России — должна вас разочаровать. Период восхищения украинским мужеством и шока от жестокости России завершается. Циничная пропаганда о том, что "свой теплый свитер ближе к телу" поднимает голову в Европе". Мнение.

Елена Зеркаль
Елена Зеркаль
Советник министра энергетики Украины
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Виктор Орбан, Владимир Путин, Венгрия Россия, санкции
Фото: Голос Америки | Виктор Орбан и Владимир Путин не скрывают симпатий друг к другу

Наиболее яркий пример — Венгрия, конечно. Пока Украина защищается ценой военных и гражданских жизней, Виктор Орбан цинично торгуется на крови. Вчера, например, заявил, что позволит возобновить санкции только в том случае, если их снимут с трех российских олигархов: Усманова, Авена и Рашникова. От такого хамства даже опытные дипломаты были в шоке, но пришлось "договариваться", чтобы избежать стыда. Орбану все равно — однажды он смог вывести из-под санкций патриарха Кирилла, может, и этих бандитов удастся.

Алишер Усманов, олигарх Усманов, российский олигарх
Виктор Орбан требует снять санкции с Алишера Усманова, российского олигарха
Фото: Bloomberg
Петр Авен, олигарх Авен, российский олигарх
Один из богатейших людей России — олигарх Петр Авен. Виктор Орбан хочет, чтобы с Авена сняли санкции
Фото: Esquire
Виктор Рашников, олигарх Рашников, российский олигарх
Виктор Рашников, российский олигарх, за которого вступился Виктор Орбан
Алишер Усманов, олигарх Усманов, российский олигарх
Петр Авен, олигарх Авен, российский олигарх
Виктор Рашников, олигарх Рашников, российский олигарх

А не удастся — еще что-нибудь оторвет себе в Европейском Союзе. Специальные условия на газ или средства фонда развития — возможности, которые дает право вето на решения ЕС, огромны.

Бороться с этим можно только совместно и постоянно. Единичные акции и обвинения, как мы видим, не эффективны. Но это не значит, что ничего не нужно делать. Напротив, нам нужно найти ключ к сердцу венгров, которые до сих пор помнят и рефлексируют по поводу Трианонского договора, по которому Венгрию заставили согласиться на потерю почти трех четвертей территории, отказаться от авиации и флота и сократить армию.

Найти точки соприкосновения возможно, потому что венгры — это не только Орбан и его миньоны, главное — это не прекращать коммуникацию и напоминать, как болезненно терять человеческие жизни, территории, а также напоминать о том, что сегодня на кону стоит будущее всей Европы. Мы должны быть на каждой публичной акции, спорить с каждым экспертом и журналистом, демонстрировать возможности, которые Украина предлагает Европе после победы. Мы должны удвоить дипломатические и информационные усилия. Не истерить — рассказывать и убеждать. Аргументировать. Искать партнеров и союзников.

Европейская интеграция будет непростой, чтобы она завершилась успешно, о ней должен заботиться каждый СЕО, каждый министр и каждый нардеп. Контрнаступление на пропаганду нужно в Европе уже сейчас.

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