Орбан отказался говорить с лидерами Евросоюза о нефтяном эмбарго против РФ, – СМИ

Глава правительства Венгрии, по сведениям журналистов требует больше денег на переоснащение нефтеперерабатывающих заводов для работы с другой нефтью.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не станет обсуждать нефтяное эмбарго против РФ во время встречи лидеров Европейского Союза на следующей неделе в Брюсселе. Об этом пишет британская газета Financial Times, ссылаясь на письмо, которое Орбан отправил главе Европейского совета Шарлю Мишелю.

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Венгрия не может поддержать запрет на импорт российской нефти без конкретных предложений о компенсации, указал Орбан.

Обсуждать 6-й пакет санкций на уровне лидеров без консенсуса – контрпродуктивная идея. Это лишь подчеркнет внутренние разногласия и уменьшит шансы их решить, добавил венгерский премьер и предложил не рассматривать введение эмбарго.

Еврокомиссия, по сведения газеты, на прошлой неделе представила план REPowerEU на 210 млн. евро, в котором изложена идея отказа от российского ископаемого топлива до 2027 года.

"Никаких пакетов для наиболее рискующих государств, не имеющих выхода к морю, нет. Отсутствуют указания на условия и сроки финансирования неотложных инвестиционных потребностей, связанных с заменой российской нефти", – писал Орбан.

Венгрии нужны деньги для переориентации нефтеперерабатывающих заводов на работу с другой нефтью, постройки новых трубопроводов и обеспечения альтернативных поставок, считает глава правительства.

[ + – ] Венгрии, по словам Орбана, нужны деньги для адаптации нефтеперерабатывающих заводов под другую нефть

Предлагаемые ЕС санкции вызовут "серьезные проблемы" с поставками в Венгрии, подорвут жизненно энергетическую безопасность и нанесут "ценовой шок" домохозяйствам и экономики страны, предупредил Орбан главу Евросовета.

Брюссель через Фонд восстановления и устойчивости (RRF) выделил странам Центральной Европы 2 млрд евро на инвестиции в новую инфраструктуру. Венгрия еще не заключила сделку на долю в RRF из-за опасений ЕС по поводу нарушений верховенства закона.

"Письмо Орбана поднимает серьезные проблемы. Страны, не имеющие планов по восстановлению, не могут извлечь выгоду из основной части проекта REPowerEU в краткосрочной перспективе. Орбан подчеркивает, что продолжит обсуждения "с прагматичным и ориентированным на результат подходом", – заключили авторы материала.

Напомним, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал ЕС за покупки энергоносителей в России и промедление с эмбарго. Страны Европы, по его оценке, отправляют в Москву 1 млрд евро в день, покупая нефть и газ.

В США начали обсуждать варианты ограничения цен на энергоресурсы при введении эмбарго на импорт российской нефти. ЕС предлагают создать картель покупателей и таким образом лишить РФ доходов от роста цен на нефть.

Чиновники Минфина США рассчитывают, что пошлины на российскую нефть станут "быстрой альтернативой" нефтяному эмбарго.