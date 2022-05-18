Картель покупателей: США нашли способ лишить РФ доходов от экспорта нефти, – WSJ

Источники журналистов говорят, что картельный сговор нужно организовать до ввода нефтяного эмбарго. Американский Минфин полагает, что это лишит Россию выгод от роста цен на нефть.

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Соединенные Штаты и Евросоюз обсуждают, как можно ограничить цены на энергоресурсы после европейского эмбарго на импорт российской нефти. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском министерстве финансов.

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В качестве меры планируется ввод пошлин на импорт энергоресурсов из России. США, по словам источников, предлагает ЕС создать картель покупателей, чтобы лишить Россию преимуществ из-за роста цен на нефть и удерживать стабильные цены на ресурс для Европы и других регионов.

Новые ограничения могут вступить в силу до ввода нефтяного эмбарго. Некоторые чиновники говорят, что пошлины сильнее повлияют на доходы России от продажи нефти. Европа сможет покупать нефть и снизить нагрузку на мировые энергетические рынки.

[ + – ] Пошлины, по словам европейских чиновников, сильнее ударят по доходам РФ от продажи нефти

Представители немецкой власти, по информации издания, не верят в целесообразность пошлин на импорт энергоносителей из России и опасаются, что они спровоцируют Москву на прекращение поставок нефти и газа в ЕС.

Нефтяное эмбарго против РФ – пошлины как промежуточный этап

Вопрос о введении пошлин или другого механизма ограничения цен на российскую нефть не включен в официальную повестку дня, но должен стать центральной темой обсуждения, заключили источники газеты.

Министр финансов США Джанет Йеллен собирается переговоры с союзниками ЕС и странами "Большой семерки" о пошлинах на российскую нефть, пишет британская газета Financial Times.

Представитель Минфина США заявил, что Вашингтон предлагает промежуточный ценовой механизм до ввода полного эмбарго.

[ + – ] Многие страні ЕС хотят как можно быстрее прекратить покупку нефти в России Фото: pledgetimes.com

"В принципе, мы открыты для такой идеи, но правильно воплотить ее будет очень сложно. Механизм пошлин должен дать желаемый эффект, не приведя к полному прекращению подачи нефти. Можно применить пошлины с помощью вторичных санкций", — объяснил на условиях анонимности немецкий чиновник.

Российская нефть продается со скидкой по сравнению с мировыми эталонами, поэтому пошлины можно установить на уровне, который одновременно компенсирует часть расходов и снижает прибыль для РФ, сообщил телеканал Euronews. Пошлины должны быть достаточно низкими, чтобы Россия зарабатывала больше производственных затрат на нефть, отметили источники.

Чиновники заявили, что многие правительства хотят как можно быстрее прекратить покупать российскую нефть. Деньги от тарифов можно было бы направить в фонд восстановления Украины, полагают они.

Минфин США полагает, что введение пошлин на нефть РФ станет "более быстрой альтернативой" прямому нефтяному эмбарго.

Напомним, что канцлер Австрии Карл Нехаммер раскритиковал Еврокомиссию из-за спора насчет введения нефтяного эмбарго против РФ. Нехаммер считает, что антироссийские санкции надо заранее обсуждать с отдельными членами ЕС.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил об отсутствии в Евросоюзе единой позиции по нефтяному эмбарго. Ввод нового пакета санкций против РФ зашел в тупик из-за того, что некоторые страны, в том числе Венгрия, выступают против эмбарго.

Будапешт считает, что Евросоюз должен компенсировать Венгрии рост цен на энергоносители и для этого следует профинансировать полную модернизацию энергетической структуры страны на 15-18 млрд евро.