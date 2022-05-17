Нефтяное эмбарго: Австрия критикует комиссию ЕС из-за споров вокруг нового пакета санкций

Объявлять о результатах работы Еврокомиссии необходимо после завершения переговоров. В этом случае со стороны не возникнет впечатления внутреннего несогласия в ЕС, считает канцлер Карл Нехаммер.

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Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер подверг критике Еврокомиссию в связи с возникшим спором по нефтяному эмбарго в отношении России. Глава государства считает, что результаты работы Еврокомиссии должны быть объявлены только после завершения переговоров. Об этом сообщает австрийская либеральная газета Die Presse.

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"Я считаю, что принципиально целесообразно объявлять о результатах только после полного завершения переговоров. Можно сделать и наоборот, но тогда вы увидите результат в том виде, в каком он сейчас находится в ходе обсуждения", — заявил Нехаммер во время встречи с чешским премьер-министром Петром Фиалой в Праге.

Канцлер отметил, что Евросоюз отличился тем, что был един именно по вопросу агрессии России в Украине. Но чем острее и дальновиднее рассматриваются антироссийские санкции, тем важнее заранее обсуждать их с отдельными странами-членами ЕС. По мнению Нехаммера, таким образом со стороны не возникнет впечатления внутреннего несогласия в ЕС.

Относительно позиции Венгрии в вопросе эмбарго, Нехаммер сказал, что к заявлениям Будапешта необходимо отнестись с пониманием.

"Должно быть ясно, что страны, которые в большей степени зависят от российской нефти, также имеют представление о том, как они в дальнейшем будут снабжаться сырьем", — сказал канцлер.

В свою очередь Фиала согласился со своим австрийским коллегой и отметил, что сложившаяся ситуация внешне выглядит так, будто между странами ЕС нет единства. Чешский премьер полностью поддерживает запланированные санкции против России, однако подчеркнул важность переходного периода для стран, которые не могут в краткосрочной перспективе отказаться от российской нефти.

"Должен действовать принцип, — санкции должны быть более болезненными для России, чем для стран, вводящих санкции", — подытожил Фиала.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Венгрии Петера Сиярто запросил 18 млрд евро на модернизацию энергетической структуры страны, в качестве компенсации за отказ от импорта российской нефти. По его словам, Венгрия до сих пор не получила никакого серьезного предложения от Еврокомиссии относительно нефтяных санкций против России.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 16 мая заявил, что в Евросоюзе отсутствует единая позиция по нефтяному эмбарго против России. Так как ряд стран, не имеющие выход к морю, остаются в сильной зависимости от российской нефти, процесс введения нового пакета антироссийских санкций зашел в тупик.