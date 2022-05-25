Страны ЕС одобрят эмбарго на российскую нефть без учета мнения Венгрии, — глава Евросовета

Европейские страны, по словам Шарль Мишеля, должны оставаться едиными, чтобы сломать военную машину РФ и оказать давление на Москву для прекращения полномасштабного конфликта.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Страны-члены Европейского Союза одобрят эмбарго на поставки российской нефти без учета мнения Венгрии. Об этом сообщил президент Евросовета Шарль Мишель в комментарии телеканалу Sky News.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

В частности, европейский политик выразил уверенность в том, что страны ЕС согласуют новый пакет санкций против РФ с эмбарго на российскую нефть до саммита, который должен пройти 30 мая.

Более того, как утверждает Шарль Мишель, члены Евросоюза могут одобрить очередные антироссийские соглашения несмотря на возражения правительства Венгрии.

"Мы очень усердно работаем над тем, чтобы оставаться едиными. Но также принимать решения, чтобы сломать российскую военную машину и попытаться оказать давление на Кремль с целью прекращения войны", — продолжил президент Евросовета, комментируя возможное одобрение эмбарго на российскую нефть без учета мнения Венгрии.

[ + – ] Страны ЕС утвердят эмбарго на российскую нефть без учета мнения Венгрии

Напомним, 24 мая европейские СМИ сообщили о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказывается обсуждать с лидерами ЕС нефтяное эмбарго против России. По данным журналистов, глава венгерского правительства призывает сперва рассмотреть возможные компенсации для Будапешта в обмен на расширение санкций в отношении РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, раскритиковал страны Запада из-за позиции по эмбарго на российскую нефть. По его словам, шестой пакет санкций против РФ с ограничениями на поставки энергоресурсов из страны-агрессора до сих пор не утвержден из-за позиции Венгрии.