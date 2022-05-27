Все для Угорщини: постачання нафти з РФ нафтопроводом "Дружба" хочуть вивести з ембарго, — ЗМІ

Джерела журналістів кажуть, що Будапешт оцінив модернізацію угорської нафтової галузі приблизно на 830 млн доларів. Після поділу ембарго на постачання нафти морем та трубопроводами деякі країни ЄС захочуть отримувати винятки.

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Деякі країни ЄС хочуть заборонити імпорт російської нафти морем, але залишити функціонування нафтопроводу "Дружба". Про це пише американське агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

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Такий варіант потрібен, щоб Угорщина могла продовжити закупівлю нафти до того, як переобладнає потужності. Уряди країн ЄС обговорюють з Єврорадою та Єврокомісією план щодо тимчасового збереження імпорту через нафтопровід "Дружба", виключивши його з ембарго, кажуть співрозмовники.

Компромісний варіант дозволить Угорщині виграти час, погодити технічні деталі та припинити постачання палива трубопроводом "Дружба". Терміни, на які ЄС розраховує зберегти трубопровідне постачання, у матеріалі не згадуються.

[ + – ] Експорт сирої нафти з Росії трубопроводом "Дружба"

Будапешт вказував, що на модернізацію його нафтової промисловості потрібно не менше 826 млн. доларів. Єврокомісія, за даними агентства, готова виділити до 2 млрд. євро для держав-членів на модернізацію інфраструктури, але ця пропозиція ще не переконала Угорщину, зазначили джерела.

Очікується, що країни ЄС продовжать обговорювати інші варіанти, зокрема видалення з пакету всіх заходів, пов'язаних із нафтою та дискусій з Угорщиною щодо збереження комплексу дій, зазначило одне з джерел.

[ + – ] Залежність країн від російської нафти

Деякі країни виступили проти поділу ембарго на постачання нафти морем і трубопроводами через побоювання, що постачання сильно скоротяться. Інші вважають, що це призведе до бажання країн вимагати для себе винятків, зазначило Bloomberg.

Нагадаємо, що 24 травня ЗМІ писали про відмову прем'єра Угорщини Віктора Орбана обговорювати з лідерами ЄС нафтове ембарго проти РФ. Орбан хоче досягти грошових компенсацій для Будапешта і після цього розглянути введення санкцій проти Росії.

Країни-члени Європейського Союзу вже хочуть схвалити ембарго на російську нафту без урахування Угорщини. Шостий пакет санкцій, куди входить ембарго, хочуть прийняти до саміту 30 травня.

Зазначимо, що Орбан 24 травня оголосив режим надзвичайного стану. Угорські дипломати в Україні пізніше пояснили, що цей режим потрібен для допомоги біженцям та уникнення проблем в економіці.