Все для Венгрии: поставки нефти из РФ по нефтепроводу "Дружба" хотят вывести из эмбарго, – СМИ
Источники журналистов говорят, что Будапешт оценил модернизацию венгерской нефтяной отрасли примерно в 830 млн долларов. После разделения эмбарго на поставку нефти морем и по трубопроводам некоторые страны ЕС захотят получать исключения.
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Некоторые страны Евросоюза хотят запретить импорт российской нефти морем, но оставить функционирование нефтепровода "Дружба". Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Такой вариант нужен, чтобы Венгрия могла продолжить закупку нефти в РФ до того, как переоборудует мощности. Правительства стран ЕС обсуждают с Евросоветом и Еврокомиссией план по временному сохранению импорта через нефтепровод "Дружба", исключив его из эмбарго говорят собеседники.
Компромиссный вариант позволит Венгрии выиграть время, согласовать технические детали и прекратить поставки топлива по трубопроводу "Дружба". Сроки, на которые ЕС рассчитывает сохранить трубопроводные поставки, в материале не упоминаются.
Будапешт указывал, что на модернизацию его нефтяной промышленности нужно не менее 826 млн долларов. Еврокомиссия, по сведениям агентства, готова выделить до 2 млрд евро для государств-членов на модернизацию инфраструктуры, но это предложение еще не убедило Венгрию, отметили источники.
Ожидается, что страны ЕС продолжат обсуждать другие варианты, в том числе удаление из пакета всех мер, связанных с нефтью и дискуссий с Венгрией о сохранении комплекса действий, сказал один из источников.
Некоторые страны выступили против разделения эмбарго на поставку нефти морем и по трубопроводам из-за опасений, что поставки сильно сократятся. Другие считают, что это приведет к желанию стран добиваться для себя исключений, отметило Bloomberg.
Напомним, что 24 мая СМИ писали об отказе премьера Венгрии Виктора Орбана обсуждать с лидерами ЕС нефтяное эмбарго против РФ. Орбан хочет добиться денежных компенсаций для Будапешта и после этого рассмотреть ввод санкций против России.
Страны-члены Европейского Союза уже хотят одобрить эмбарго на российскую нефть без учета мнения Венгрии. Шестой пакет санкций, в который входит эмбарго, хотят принять до саммита 30 мая.
Отметим, что Орбан 24 мая объявил режим чрезвычайного положения. Венгерские дипломаты в Украине позже объяснили, что этот режим нужен для помощи беженцам и избежания проблем в экономике.