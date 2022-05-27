Все для Венгрии: поставки нефти из РФ по нефтепроводу "Дружба" хотят вывести из эмбарго, – СМИ

Источники журналистов говорят, что Будапешт оценил модернизацию венгерской нефтяной отрасли примерно в 830 млн долларов. После разделения эмбарго на поставку нефти морем и по трубопроводам некоторые страны ЕС захотят получать исключения.

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Некоторые страны Евросоюза хотят запретить импорт российской нефти морем, но оставить функционирование нефтепровода "Дружба". Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

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Такой вариант нужен, чтобы Венгрия могла продолжить закупку нефти в РФ до того, как переоборудует мощности. Правительства стран ЕС обсуждают с Евросоветом и Еврокомиссией план по временному сохранению импорта через нефтепровод "Дружба", исключив его из эмбарго говорят собеседники.

Компромиссный вариант позволит Венгрии выиграть время, согласовать технические детали и прекратить поставки топлива по трубопроводу "Дружба". Сроки, на которые ЕС рассчитывает сохранить трубопроводные поставки, в материале не упоминаются.

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Будапешт указывал, что на модернизацию его нефтяной промышленности нужно не менее 826 млн долларов. Еврокомиссия, по сведениям агентства, готова выделить до 2 млрд евро для государств-членов на модернизацию инфраструктуры, но это предложение еще не убедило Венгрию, отметили источники.

Ожидается, что страны ЕС продолжат обсуждать другие варианты, в том числе удаление из пакета всех мер, связанных с нефтью и дискуссий с Венгрией о сохранении комплекса действий, сказал один из источников.

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Некоторые страны выступили против разделения эмбарго на поставку нефти морем и по трубопроводам из-за опасений, что поставки сильно сократятся. Другие считают, что это приведет к желанию стран добиваться для себя исключений, отметило Bloomberg.

Напомним, что 24 мая СМИ писали об отказе премьера Венгрии Виктора Орбана обсуждать с лидерами ЕС нефтяное эмбарго против РФ. Орбан хочет добиться денежных компенсаций для Будапешта и после этого рассмотреть ввод санкций против России.

Страны-члены Европейского Союза уже хотят одобрить эмбарго на российскую нефть без учета мнения Венгрии. Шестой пакет санкций, в который входит эмбарго, хотят принять до саммита 30 мая.

Отметим, что Орбан 24 мая объявил режим чрезвычайного положения. Венгерские дипломаты в Украине позже объяснили, что этот режим нужен для помощи беженцам и избежания проблем в экономике.