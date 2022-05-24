Орбан ввел чрезвычайное положение в Венгрии из-за войны РФ с Украиной (видео)

Венгерский премьер боится за физическую и финансовую безопасность страны. От полномасштабной войны в Украине, по его словам, надо держаться подальше.

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Венгрия вводит чрезвычайное положение, чтобы быстрее реагировать на вызовы полномасштабной войны России против Украины. Об этом заявил в видеообращении премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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Чрезвычайное положение вступит в силу в полночь, оно даст правительству "пространство для маневра и возможность немедленного реагирования", заявил он.

"Война в Украине постоянно угрожает Венгрии, нашей физической и финансовой безопасности. Мир находится на грани экономического кризиса. Венгрия должна держаться подальше от войны. Война и санкции Брюсселя привели к огромным потрясениям и резкому росту цен", — акцентировал внимание глава венгерского правительства.

[ + – ] Орбану приходится иметь дело с последствиями войны в Украине

Орбан сказал, что первые меры правительства объявит в среду, 25 мая.

Правительству Орбана приходится иметь дело с последствиями войны в Украине, годовой инфляцией в 9,5% и дефицитом бюджета, который вырос в 1-м квартале 2022 года из-за предвыборных расходов. Премьеру нужно бороться с замедлением темпов роста экономики, пишет Reuters.

Венгерский премьер-министр объявил о вводе чрезвычайного положения через несколько минут после официального представления состава нового правительства. В чрезвычайный период правительство может принять постановления, приостанавливающие действие некоторых законов.

[ + – ] Орбан сегодня представил новое правительство

Напомним, что СМИ ране писали об отказе Орбана обсуждать ввод нефтяного эмбарго против России на встрече лидеров стран Евросоюза. Будапешт требовал 15-18 млрд евро для полной модернизации энергосистемы и компенсацию роста цен на энергоносители.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в начале мая говорил, что Венгрия знала о нападении РФ на Украину и желала забрать часть территории. Пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Золтан Ковач назвал это высказывание "фейковыми новостями".