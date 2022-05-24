Орбан ввел чрезвычайное положение в Венгрии из-за войны РФ с Украиной (видео)
Венгерский премьер боится за физическую и финансовую безопасность страны. От полномасштабной войны в Украине, по его словам, надо держаться подальше.
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Венгрия вводит чрезвычайное положение, чтобы быстрее реагировать на вызовы полномасштабной войны России против Украины. Об этом заявил в видеообращении премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Чрезвычайное положение вступит в силу в полночь, оно даст правительству "пространство для маневра и возможность немедленного реагирования", заявил он.
"Война в Украине постоянно угрожает Венгрии, нашей физической и финансовой безопасности. Мир находится на грани экономического кризиса. Венгрия должна держаться подальше от войны. Война и санкции Брюсселя привели к огромным потрясениям и резкому росту цен", — акцентировал внимание глава венгерского правительства.
Орбан сказал, что первые меры правительства объявит в среду, 25 мая.
Правительству Орбана приходится иметь дело с последствиями войны в Украине, годовой инфляцией в 9,5% и дефицитом бюджета, который вырос в 1-м квартале 2022 года из-за предвыборных расходов. Премьеру нужно бороться с замедлением темпов роста экономики, пишет Reuters.
Венгерский премьер-министр объявил о вводе чрезвычайного положения через несколько минут после официального представления состава нового правительства. В чрезвычайный период правительство может принять постановления, приостанавливающие действие некоторых законов.
Напомним, что СМИ ране писали об отказе Орбана обсуждать ввод нефтяного эмбарго против России на встрече лидеров стран Евросоюза. Будапешт требовал 15-18 млрд евро для полной модернизации энергосистемы и компенсацию роста цен на энергоносители.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в начале мая говорил, что Венгрия знала о нападении РФ на Украину и желала забрать часть территории. Пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Золтан Ковач назвал это высказывание "фейковыми новостями".