Венгрия знала о планах Путина и хотела забрать часть Украины, – Данилов (видео)

Секретарь СНБО предупредил власти Венгрии о последствиях за посягательство на территории Украины, которые наступят после полномасштабной войны с РФ.

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Президент России Владимир Путин предупреждал Венгрию о нападении на Украину. Об этом сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире единого телемарафона.

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"К сожалению, не все страны отвечают демократическим принципам. Например, та же Венгрия открыто заявляет о своем сотрудничестве с Российской Федерацией. Более того, она была предупреждена Путиным, что будет нападение на нашу страну. Мы видели ее позицию. Она считала, что сможет забрать часть нашей территории. Этого не будет никогда, победа будет обязательно за нами", – сказал он.

Секретарь СНБО предупредил Венгрию о последствиях по итогам полномасштабной войны Украины и РФ.

Данилов рассказал о планах Венгрии в ответ на вопрос журналистов о праве Украины вступить в НАТО. В последнее время, по его оценке, не все страны Альянса отвечают принципам его развития.

"Нам не нужно стоять ни в каких предбанниках или вблизи дверей. В течение двух месяцев мы доказали, что нас должны взять в НАТО. Потому что такого войска, преданности, таких действий наших военных, нет ни у одной страны. Ни одна страна Альянса не имеет такого войска, как мы", — заключил Данилов.

Отметим, что премьер-министра Венгрии Виктора Орбана внесли в базу сайта "Миротворец". Его назвали пособником российских военных преступников и антиукраинским пропагандистом.

Власти Польши говорили о приостановке сотрудничества с Венгрией до тех пор, пока Орбан не поменяет свое мнение о геноциде украинцев в Буче.

Напомним, что Венгрия согласилась с требованием России платить за нефть и газ в рублях.