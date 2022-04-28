В Венгрии заявили, что будут платить за российский газ в рублях

По словам главы МИД Венгрии Петера Сийарто, страна зависит на 85% от газа из России и не может найти альтернативные источники для потребления.

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна пойдет на условия России и начнет платить за нефть и газ в рублях. Такое решение он объяснил тем, что Будапешт зависим от российского газа на 85%, а от нефти — на 65%. Об этом венгерский дипломат заявил в эфире американского канала CNN.

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"85% наших поставок газа поступает из России, 65% наших поставок нефти — из России. Почему? Потому что это определяется инфраструктурой. Это не для забавы, мы не выбирали ситуацию", — заявил глава МИД Венгрии.

Он добавил, что сейчас его страна не может отказаться от российских энергоносителей, потому что альтернативных источников или маршрутов нет, которые бы позволили больше не покупать нефть и газ у России.

В соответствии с новой российской схемой платежей для покупок энергоносителей у России нужно открыть два банковских счета в "Газпромбанке" — счет в иностранной валюте и рублях. Таким образом выручка от реализации выплачивается в долларах или евро, а затем конвертируется российским банков на рублевый счет.

Американские журналисты отметили, что несколько других стран используют эту схему. В опубликованном на прошлой неделе документе Европейской комиссии сообщалось, что "представляется возможным" соблюдать новые российские правила, не вступая в противоречие с законодательством ЕС.

Журналист CNN Ричард Квест считает, что весь процесс крайне туманен с правовой точки зрения, а схема также дает Владимиру Путину политическое преимущество, что он заставляет компании принимать его условия и платить в рублях.

Напомним, 27 апреля российская компания "Газпром" остановила поставки газа в Польшу и Болгарию из-за того, что они отказались оплачивать счета в рублях. В польской компании заявили, что PGNiG это является нарушением Ямальского контракта.

После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава больше не нуждается в российском газе и не будет его закупать у России.

Ранее, 31 марта Владимир Путин подписал указ, согласно которому "недружественные страны" обязываются оплачивать российский газ в рублях.