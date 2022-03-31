Путин подписал указ о продаже газа РФ за рубли: что известно (видео)

Документ предусматривает, что покупателям газа нужно будет открыть рублевые счеты в банках РФ. При этом сделать это нужно с завтрашнего дня.

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Глава Кремля Владимир Путин подписал указ, согласно которому "недружественные РФ" страны обязаны будут платить за газ рублями, открыв соответственные счета в банках федерации, пишет Интерфакс.

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"Предлагаем понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрети российский газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Если такие платежи не будут проводиться, будем считать это неисполнением контракта", — заявил Путин и добавил, что России "никто ничего бесплатно не продает", поэтому она не будет заниматься благотворительностью.

"В случае неуплаты контракты будут приостановлены", — подытожил российский президент.

Реакция заграницы на требование РФ

В то же время министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявив: Париж и Берлин не примут условия РФ об оплате поставок газа в рублях, передает ТАСС.

"Мы не согласимся оплачивать газ в другой валюте, помимо указанной при заключении контрактов", — сказал Ле Мэр. "Контракты, заключенные в евро, должны оплачиваться в евро", — добавил французский министр.

При этом Германия и Франция готовятся к тому, что поставки газа из РФ могут прекратиться.

Требование Путина это шантаж, — нардеп Ярослав Железняк

Нардеп Ярослав Железняк написал в своем Telegram , что требование Москвы по оплате за экспортированный газ рублями это лишь шантаж со стороны РФ, которая в итоге соласится принять валюту.

"В указе Путина про газ (который все обсуждают, что платить должны в рублях) есть важный пункт: Госкомиссия может выдавать специальное разрешение на то, чтобы за газ можно было платить в иностранной валюте. Это значит, что история будет ровно как с запретом на выплаты долгов РФ в иностранной валюте: в итоге, когда получат отказ от ЕС и G7, тихо разрешат платить, как угодно. Лишь бы платили", — отметил парламентарий, прикрепив скрин из указа Путина.

Напомним, в Германии сообщили, что соглашение стран G7 (предусматривающее расчет за газ из РФ только в евро или долларах) остается в силе, не смотря на требования Москвы.

Как сообщалось, недавно Владимир Путин заявил, что "недружественные" по отношению к РФ страны обязаны будут платить за газ российскими рублями.