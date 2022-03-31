Путін підписав указ про продаж газу РФ за рублі: що відомо (відео)

Документ передбачає, що покупцям газу потрібно буде відкрити рублеві рахунки в банках РФ. Водночас зробити це потрібно від завтрашнього дня.

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Глава Кремля Володимир Путін підписав указ, згідно з яким "недружні РФ" країни зобов'язані платити за газ рублями, відкривши відповідні рахунки в банках федерації, пише Інтерфакс.

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"Пропонуємо зрозумілу та прозору схему. Щоб придбати російський газ, вони мають відкрити рублеві рахунки в російських банках. Якщо такі платежі не проводитимуть, вважатимемо це невиконанням контракту", — заявив Путін і додав, що Росії "ніхто нічого безплатно не продає", тому вона не буде займатися благодійністю.

"У разі несплати контракти припинять", — підсумував російський президент.

Реакція закордону на вимогу РФ

Водночас міністр економіки та фінансів Франції Бруно ле Мер заявив: Париж і Берлін не приймуть умови РФ про оплату постачання газу в рублях, передає ТАРС.

"Ми не погодимося оплачувати газ в іншій валюті, окрім зазначеної під час укладання контрактів", — сказав ле Мер. "Контракти, укладені в євро, мають оплачувати в євро", — додав французький міністр.

Водночас Німеччина та Франція готуються до того, що постачання газу з РФ може припинитися.

Вимога Путіна це шантаж, — нардеп Ярослав Железняк

Нардеп Ярослав Железняк написав у своєму Telegram, що вимога Москви про оплату за експортований газ рублями це лише шантаж з боку РФ, яка зрештою погодиться прийняти валюту.

"В указі Путіна про газ (який усі обговорюють, що платити мають рублями) є важливий пункт: Держкомісія може видавати спеціальний дозвіл на те, щоб за газ можна було платити в іноземній валюті. Це означає, що історія буде такою ж, як із забороною виплати боргів РФ в іноземній валюті: в кінці, коли отримають відмову від ЄС та G7, тихо дозволять платити, як завгодно. Аби платили", — зазначив парламентарій, прикріпивши скриншот з указом Путіна.

Нагадаємо, в Німеччині повідомили, що угода країн G7 (що передбачає розрахунок за газ із РФ тільки в євро або доларах) залишається чинною, не попри вимоги Москви.

Як повідомляли, нещодавно Володимир Путін заявив, що "недружні" до РФ країни зобов'язані платити за газ російськими рублями.