В Угорщині заявили, що платитимуть за російський газ у рублях

За словами глави МЗС Угорщини Петера Сіярто, країна залежить на 85% газу з Росії й не може знайти альтернативні джерела для споживання.

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна піде на умови Росії та почне платити за нафту та газ у рублях. Таке рішення він пояснив тим, що Будапешт залежить від російського газу на 85%, а від нафти — на 65%. Про це угорський дипломат заявив в ефірі американського каналу CNN.

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"85% наших постачань газу надходить із Росії, 65% наших постачань нафти — з Росії. Чому? Тому що це визначає інфраструктура. Це не для забави, ми не обирали ситуацію", — заявив глава МЗС Угорщини.

Він додав, що зараз його країна не може відмовитися від російських енергоносіїв, тому що альтернативних джерел чи маршрутів немає, які б дозволили більше не купувати нафту та газ у Росії.

Відповідно до нової російської схеми платежів для покупок енергоносіїв у Росії потрібно відкрити два банківські рахунки в "Газпромбанку" — рахунок в іноземній валюті та рублях. Так виторг від реалізації виплачують в доларах або євро, а потім конвертують російським банкам на рублевий рахунок.

Американські журналісти зазначили, що кілька інших країн використовують цю схему. В опублікованому минулого тижня документі Європейської комісії повідомляли, що "можливо" дотримуватися нових російських правил, не вступаючи в суперечність із законодавством ЄС.

Журналіст CNN Річард Квест вважає, що весь процес вкрай туманний із правової точки зору, а схема також дає Володимиру Путіну політичну перевагу, що він змушує компанії приймати його умови та платити в рублях.

Нагадаємо, 27 квітня російська компанія "Газпром" зупинила постачання газу до Польщі та Болгарії через те, що вони відмовилися оплачувати рахунки в рублях. У польській компанії заявили, що PGNiG це порушення Ямальського контракту.

Після цього прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава більше не потребує російського газу і не закуповуватиме його в Росії.

Раніше, 31 березня Володимир Путін підписав указ, згідно з яким "недружні країни" зобов'язуються оплачувати російський газ у рублях.