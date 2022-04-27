Польща оголосила про повну незалежність від російського газу

Європейська держава відмовилася від палива з РФ після того, як керівництво держави-агресора зобов'язало країни платити за газ у рублях.

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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив, що держава відсьогодні не залежить від постачання російського газу. Про це йдеться у твіті канцелярії глави польського уряду від 27 квітня.

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"Відсьогодні ми перестали бути в будь-якій залежності від Росії. Наші склади, як і раніше, заповнені, ми заповнюватимемо їх щодня на 100%, сьогодні це 78% із півночі, півдня, заходу, а також від вітчизняного виробництва", — сказав Моравецький.

Сьогодні вранці російський "Газпром" заявив, що станом на кінець робочого дня 26 квітня дочірня компанія "Газпром експорт" не отримала платежі за постачання газу у квітні від болгарської компанії "Булгаргаз" і польської PGNiG у рублях.

"У зв'язку з цим "Газпром експорт" повідомив "Булгаргаз" і PGNiG про зупинення постачання газу, починаючи з 27 квітня та до моменту здійснення оплати відповідно до порядку, встановленого указом (президента РФ Володимира Путіна про оплату за російський газ у рублях)", — ідеться в заяві.

Також російська енергетична компанія попередила, що в разі несанкціонованого відбору російського газу польською та болгарською компанією з транзитних обсягів до третіх країн, "постачання для транзиту буде скорочено на цей обсяг".

Нагадаємо, за даними Bloomberg, десять європейських компаній відкрили рахунки в рублях у "Газпромбанку" для того, щоб розплачуватися за газ із Росією відповідно до її вимог.

Також ми писали, що Європа вперше за два роки отримає нафту з ОАЕ. Найближчими місяцями в Євросоюз імпортують ще більше партій нафти з Абу-Дабі.