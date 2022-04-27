Європейські компанії почали платити за російський газ у рублях, — Bloomberg

За даними агентства, чотири покупці з Європи вже розплатилися з Росією рублями, а спеціальні рублеві рахунки відкрили вже десять компаній.

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Десять європейських компаній відкрили рахунки в рублях у Газпромбанку для того, щоб розплачуватися за газ із Росією відповідно до її вимог. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на анонімне джерело, наближене до російського газового монополіста ПАТ "Газпром".

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Чотири покупці з Європи вже розрахувалися за російський газ у рублях.

За словами співрозмовника агентства, найімовірніше, що Кремль не перекриватиме газ іншим країнам, як це було в Польщі та Болгарії. Принаймні до другої половини травня, коли мають бути оплачені наступні платежі.

Росія припинила подачу газу в Польщу та Болгарію після того, як вони відмовилися від запропонованого Газпромом механізму оплати. На думку газового гіганта, це не порушує санкції Європейського Союзу.

Росія не вперше шантажує Польщу припиненням використання її газотранспортної системи. За інформацією німецького газотранспортного оператора Gascade, 30 березня керівництво РФ зупинило подачу газу трубопроводом "Ямал — Європа", який іде через компресорну станцію Мальнов на кордоні Польщі та Німеччини.

Володимир Путін вирішив перевести розрахунки за постачання газу в Європу в рублі 23 березня, проте країни "Великої Сімки" відмовилися розраховуватися за російський газ рублями. Представники Німеччини вважають таку вимогу Кремля порушенням існуючих контрактних зобов'язань.

Однак у російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що влада Австрії нібито погодилася оплачувати "Газпрому" газ у рублях. Зокрема, інформаційне агентство ТАСС повідомило, що нафтогазова компанія OMV, що представляє Австрію, прийняла умову Росії про оплату поставок російського газу на валютний рахунок Газпромбанку, який конвертує гроші безпосередньо в рублі.

Проте канцлер Австрії Карл Нехаммер сьогодні спростував цю інформацію, назвавши її російською пропагандою.

"Зрозуміло, OMV продовжить оплачувати постачання газу з Росії в євро. Австрія точно дотримується спільно узгоджених санкцій ЄС", — написав Нехаммер у себе у Twitter.

Нагадаємо, Європа вперше за два роки отримає нафту з ОАЕ. Найближчими місяцями в Євросоюз імпортують ще більше партій нафти з Абу-Дабі. Це необхідно, щоб компенсувати постачання сировини з РФ.

Раніше Фокус писав, що Данія планує видобувати газ у Північному морі та відмовитися від постачання з Росії.