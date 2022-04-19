Данія планує видобувати газ у Північному морі та відмовитися від постачання з Росії

Вже у 2024 році скандинавська країна має на меті стати незалежною від російського газу.

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Данія має на меті збільшити власний видобуток газу. Вже з наступного року королівство не залежатиме від російських постачань. Про це сьогодні заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен на зустрічі з журналістами в Копенгагені, пише агентство Bloomberg.

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Збільшення видобутку газу стане можливим після проведення ремонтних робіт на одному із родовищ у Північному морі, каже Фредеріксен. Данія сподівається, що це дозволить їй допомогти іншим країнам Європи стати незалежними від Росії.

До 2030 скандинавське королівство сподівається повністю припинити використання природного газу. За наступні вісім років Данія збільшить виробництво сонячної та вітрової енергії вчетверо, що дозволить країні стати незалежною від російської газової політики.

Данський уряд видаватиме домогосподарствам субсидії, що допоможе населенню замінити системи опалення в будинках на території всієї країни. Це дозволить використовувати після 2030 року лише зелені джерела енергії. "Коли ми стаємо "зеленішими", то послаблюємо Путіна", — прокоментувала політик.

Першою з країн Євросоюзу, яка повністю відмовилася від російського газу, стала Литва. На сайті Міністерство енергетики відповідна заява з'явилася ще 4 квітня.

Нагадаємо, що Росія пригрозила перекрити постачання енергоносіїв, якщо європейські країни відмовляться платити за газ у рублях.

Раніше Єврокомісія визнала вимогу Путіна про оплату за газ у рублях порушенням санкцій.