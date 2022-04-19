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Дания планирует добывать газ в Северном море и отказаться от поставок из России

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газ, газовые трубы, поставки газа, дания

Уже в 2024 году скандинавская страна намерена стать независимой от российского газа.

Дания намерена увеличить собственную добычу природного газа. Уже со следующего года королевство не будет зависеть от российских поставок. Об этом сегодня заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на встрече с журналистами в Копенгагене, пишет агентство Bloomberg.

Увеличение добычи газа станет возможным после проведения ремонтных работ на одном из месторождений в Северном море, говорит Фредериксен. Дания надеется, что это позволит ей помочь другим странам Европы стать независимыми от России.

К 2030 году скандинавское королевство надеется полностью прекратить использование природного газа. За следующие восемь лет Дания увеличит производство солнечной и ветровой энергии в четыре раза, что позволит стране стать независимой от российской газовой политики.

Датское правительство будет выдавать домохозяйствам субсидии, что поможет населению заменить системы отопления в домах на территории всей страны. Это даст возможность использовать после 2030 года лишь зеленые источники энергии. "Когда мы становимся более "зелеными", то ослабляем Путина", — прокомментировала политик.

Первой из стран Евросоюза, полностью отказавшихся от российского газа, стала Литва. На сайте Министерство энергетики соответствующее заявление появилось еще 4 апреля.

Напомним, что Россия пригрозила перекрыть поставку энергоносителей, если европейские страны откажутся платить за газ в рублях.

Ранее Еврокомиссия признала требование Путина об оплате за газ в рублях нарушением санкций.