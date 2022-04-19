Дания планирует добывать газ в Северном море и отказаться от поставок из России

Уже в 2024 году скандинавская страна намерена стать независимой от российского газа.

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Дания намерена увеличить собственную добычу природного газа. Уже со следующего года королевство не будет зависеть от российских поставок. Об этом сегодня заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на встрече с журналистами в Копенгагене, пишет агентство Bloomberg.

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Увеличение добычи газа станет возможным после проведения ремонтных работ на одном из месторождений в Северном море, говорит Фредериксен. Дания надеется, что это позволит ей помочь другим странам Европы стать независимыми от России.

К 2030 году скандинавское королевство надеется полностью прекратить использование природного газа. За следующие восемь лет Дания увеличит производство солнечной и ветровой энергии в четыре раза, что позволит стране стать независимой от российской газовой политики.

Датское правительство будет выдавать домохозяйствам субсидии, что поможет населению заменить системы отопления в домах на территории всей страны. Это даст возможность использовать после 2030 года лишь зеленые источники энергии. "Когда мы становимся более "зелеными", то ослабляем Путина", — прокомментировала политик.

Первой из стран Евросоюза, полностью отказавшихся от российского газа, стала Литва. На сайте Министерство энергетики соответствующее заявление появилось еще 4 апреля.

Напомним, что Россия пригрозила перекрыть поставку энергоносителей, если европейские страны откажутся платить за газ в рублях.

Ранее Еврокомиссия признала требование Путина об оплате за газ в рублях нарушением санкций.