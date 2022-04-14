Еврокомиссия признала требование Путина об оплате за газ в рублях нарушением санкций — СМИ

Указ президента РФ не только противоречит введенным ограничением, но и создает риск того, что Москва сможет в своих интересах манипулировать курсом при обмене валюты на рубли в "Газпромбанке".

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Руководство Евросоюза предупредило государства-члены объединения, что выполнение требования президента РФ Владимира Путина о том, чтобы "недружественные страны" платили за российский газ в рублях, нарушит уже введенные блоком в отношении РФ санкции за развязывание полномасштабной войны против Украины. Об этом в четверг, 14 апреля, пишет агентство Bloomberg.

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Еврокомиссия представила странам-членам ЕС анализ указа Путина от 31 марта, сообщил журналистам источник, ознакомленный с этим вопросом. Оценка исполнительного органа Евросоюза, как отмечают авторы публикации, "повышают ставки" в вопросе энергетической безопасности Европы, так как президент РФ пригрозил перекрыть поставки газа тем покупателям, которые не будут соблюдать его указ.

Требование Путина заключается в том, что покупатели газа из стран ЕС и других государств, входящих в перечень "недружественных" для РФ, обязаны открыть в российском "Газпромбанке" два счета — один в иностранной валюте, а второй в рублях — а финансовое учреждение уже будет отвечать за конвертацию иностранной валюты в рубли и перечисление рублевого платежа "Газпрому".

При этом правительства стран ЕС все еще не могут понять, что означает этот указ в практическом плане, так как в действующих на данный момент контрактах такого обязательства не предусмотрено. Одной из тех стран, которые заявили, что ЕС в этом вопросе займет единую позицию, была, в частности Германия.

"Согласно предварительному юридическому анализу комиссии, который впервые был опубликован ранее в этом месяце, указ Путина существенно меняет процедуру и создает новую правовую ситуацию, сказал человек, попросивший не называть его имени, поскольку оценка является частной", — говорится в публикации.

Новый процесс заключается в том, что, в случае выполнения указа Путина, РФ посредством своего Центробанка получает полный контроль над тем, когда именно сделка будет завершена и в какой момент покупатель будет освобожден от своих платежных обязательств. Помимо этого в анализе говорится, что Россия в таком случае получает контроль над тем, по какому курсу проводится конвертация валюты в рубли, из-за чего есть риск, что РФ может манипулировать этим в своих интересах. Источник добавил, что согласно отчету, новый метод, предлагаемый РФ, может повлечь за собой новые затраты для клиентов, так как сделка будет полностью контролироваться российской стороной.

Помимо этого, новый механизм будет противоречить санкциям, введенным Евросоюзом в отношении правительства, Центробанка и доверенных лиц РФ, а также может повлиять на другие ограничения на различные финансовые инструменты, которые могут быть использованы "Газпромбанком".

На фоне этого большинство стран-членов ЕС уже заявили, что не намерены платить за газ в рублях, а в среду, 13 апреля, ФРГ снова подчеркнула, что выступает против новых требований России.

Однако вопрос заключается в том, как именно ЕС сможет соблюдать введенные им санкции в отношении РФ. Несмотря на неоднократные заявления Еврокомиссии о том, что заключенные с РФ контракты должны соблюдаться и что почти все их них предусматривают оплату в евро или долларах, окончательное решение о том, как платить за газ, будут принимать частные компании.

"И они окажутся в непростом положении, поскольку европейским фирмам необходимо соблюдать все действующие ограничительные меры", — говорится в материале.

Напомним, в Германии ввели чрезвычайный план по нормированию газа на фоне указа Путина об оплате за топливо в рублях.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что РФ не станет "заниматься благотворительностью", если указ главы государства не будет исполняться европейскими странами.