Єврокомісія визнала вимогу Путіна про оплату за газ у рублях порушенням санкцій — ЗМІ

Указ президента РФ не тільки суперечить запровадженим обмеженням, а й створює ризик того, що Москва зможе у своїх інтересах маніпулювати курсом під час обміну валюти на рублі у "Газпромбанку".

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Керівництво Євросоюзу попередило держави-члени об'єднання, що виконання вимоги президента РФ Володимира Путіна про те, щоб "недружні країни" платили за російський газ у рублях, порушить уже введені блоком щодо РФ санкції за розв'язання повномасштабної війни проти України. Про це у четвер, 14 квітня, пише агентство Bloomberg.

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Єврокомісія представила країнам-членам ЄС аналіз указу Путіна від 31 березня, повідомило журналістам джерело, ознайомлене з цим питанням. Оцінка виконавчого органу Євросоюзу, як зазначають автори публікації, "підвищують ставки" у питанні енергетичної безпеки Європи, оскільки президент РФ пригрозив перекрити постачання газу тим покупцям, які не дотримуватимуться його указу.

Вимога Путіна полягає в тому, що покупці газу з країн ЄС та інших держав, які входять до переліку "недружніх" для РФ, зобов'язані відкрити в російському "Газпромбанку" два рахунки — один в іноземній валюті, а другий у рублях — а фінансова установа вже буде відповідати за конвертацію іноземної валюти в рублі та перерахування рублевого платежу "Газпрому".

При цьому уряди країн ЄС усе ще не можуть зрозуміти, що означає цей указ у практичному плані, оскільки в контрактах, що діють наразі, такого зобов'язання не передбачено. Однією з тих країн, які заявили, що ЄС у цьому питанні займе єдину позицію, була, зокрема, Німеччина.

"Згідно з попереднім юридичним аналізом комісії, який вперше був опублікований раніше цього місяця, указ Путіна істотно змінює процедуру та створює нову правову ситуацію, сказала людина, яка попросила не називати її імені, оскільки оцінка є приватною", — йдеться у публікації.

Новий процес полягає в тому, що, в разі виконання указу Путіна, РФ за допомогою свого Центробанку отримує повний контроль над тим, коли саме угода буде завершена і в який момент покупця буде звільнено від своїх платіжних зобов'язань. Крім цього в аналізі йдеться, що Росія в такому разі отримує контроль над тим, за яким курсом проводиться конвертація валюти в рублі, через що є ризик, що РФ може цим маніпулювати у своїх інтересах. Джерело додало, що згідно зі звітом, новий метод, запропонований РФ, може спричинити нові витрати для клієнтів, оскільки угода буде повністю контролюватися російською стороною.

Крім цього, новий механізм суперечитиме санкціям, запровадженим Євросоюзом щодо уряду, Центробанку та довірених осіб РФ, а також може вплинути на інші обмеження на різні фінансові інструменти, які можуть бути використані "Газпромбанком".

На тлі цього більшість країн-членів ЄС уже заявили, що не мають наміру платити за газ у рублях, а в середу, 13 квітня, ФРН знову наголосила, що виступає проти нових вимог Росії.

Однак питання полягає в тому, як саме ЄС зможе дотримуватися введених ним санкцій щодо РФ. Незважаючи на неодноразові заяви Єврокомісії про те, що укладені з РФ контракти повинні дотримуватися і майже всі з них передбачають оплату в євро або доларах, остаточне рішення про те, як платити за газ, ухвалюватимуть приватні компанії.

"І вони опиняться в непростому становищі, оскільки європейським фірмам необхідно дотримуватися всіх чинних обмежувальних заходів", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, у Німеччині запровадили надзвичайний план щодо нормування газу на тлі указу Путіна про оплату за паливо в рублях.

Зі свого боку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков запевнив, що РФ не "займатиметься благодійністю", якщо указ глави держави не буде виконуватися європейськими країнами.