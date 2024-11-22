Під водою біля берегів Аляски знайдено загадкову структуру, що вивергає газ: її природа невідома

Берегова охорона США виявила загадкову структуру на морському дні, яка, схоже, виділяє газ — дослідники не беруться стверджувати, що це.

Океан вкриває більшу частину планети та зберігає під товщею води безліч таємниць: вчені раз у раз відкривають нові види та все ще не змогли картографувати і третини морського дна планети. Тепер Берегова охорона США під час картографування біля узбережжя Аляски натрапила на загадкову вулканоподібну структуру, яка, схоже, вивергає газ, пише Live Science.

Відомо, що структуру виявили під час експедиції, метою якої було картографування Чукотського моря та моря Бофорта біля узбережжя Аляски. Дослідники, які працюють спільно з береговою охороною, повідомили, що висота структури становить близько 500 метрів і має вигляд підводного вулкана. Утім, учені також заявляють, що занадто рано визначати природу відкриття.

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Передбачається, що підводна структура може вивергати газ — на це вказують дані, отримані з води над нею, але дослідники все ще не можуть сказати напевно. Команда все ще не береться стверджувати, що нова знахідка є підводним вулканом. Однак учені з'ясували, що її глибина становить 1600 метрів у найдрібнішій точці — інакше кажучи, чим би це не було, воно не становить небезпеки для навігації.

Раніше невідому структуру було виявлено під час триетапної місії на борту криголама Берегової охорони США "Healy" з картографування морського дна в Чукотському морі та морі Бофорта. За словами командира судна "Fairweather" Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) Меган Макговерн, яка є співавторкою відкриття, аналіз знахідки все ще триває, але результати є дивовижними. Дослідники також сподіваються, що нова знахідка проллє світло на те, що може ховатися на морському дні, більшість якого ще не вивчено.

Команда зазначає, що загадкову підводну структуру виявлено під час першого етапу експедиції, яка вивчає частину області дослідження маршруту доступу до портів арктичного узбережжя Аляски (Arctic PARS) уздовж північного узбережжя. Передбачається, що на другому і третьому етапі місії вчені проводитимуть різні види досліджень океану, зокрема картографуватимуть дно й відбиратимуть проби, щоб заповнити прогалини в розумінні експертів окремих районів.

За словами вулканолога і дослідника-геолога з Аляскинської вулканічної обсерваторії Тіма Орра, який не брав участі в дослідженні, результати цього дослідження не буде опубліковано ще кілька тижнів, а тому наразі все ще мало відомо про нову підводну структуру. На жаль, обмежені дані не дають змоги зробити будь-які висновки.

Водночас Орр зазначає, що молоді вулкани в цьому регіоні малоймовірні, а тому газ, виявлений над підводною структурою, міг бути пов'язаний із процесами, відмінними від вулканізму. Наприклад, причиною його появи міг стати вуглеводневий резервуар, що залягає глибоко.

Водночас на Алясці є підводні вулкани, як-от вулкан Богослов, але вони розташовані в районах відомого вулканізму, на відміну від об'єкта, про який повідомляється в новому дослідженні.

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