"Тільки євро": канцлер Австрії спростував інформацію про оплату за російський газ у рублях

Карл Негаммер назвав інформацію, яку розповсюджують російські ЗМІ, пропагандою.

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У російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що влада Австрії нібито погодилася оплачувати "Газпрому" газ у рублях, як цього вимагає російська сторона. Зокрема, інформаційне агентство "ТАРС" повідомило, що нафтогазова компанія OMV, що представляє Австрію, прийняла умову Росії про оплату постачання російського газу на валютний рахунок "Газпромбанку", який конвертує гроші безпосередньо в рублі.

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Повідомляють, що таке рішення сьогодні, 27 квітня, ухвалив канцлер Австрії Карл Негаммер. Крім того, наведено цитату Негаммера, в якій австрійський канцлер нібито повідомив, що уряд Німеччини також прийняв умови Москви оплачувати постачання газу в російській валюті.

Проте протягом 2 годин канцлер Австрії відреагував на інформацію, яку розповсюджують російські ЗМІ та опублікував у Twitter пост, у якому поставив під сумнів повідомлення "ТАРС".

"Поки фальшиві новини російської пропаганди не поширилися тут далі. Зрозуміло, OMV продовжить оплачувати постачання газу з Росії в євро. Австрія точно дотримується спільно узгоджених санкцій ЄС", — заявив Негаммер.

Нагадаємо, 11 квітня Президент РФ Володимир Путін під час особистої зустрічі з канцлером Австрії Карлом Негаммером у Москві запевнив, що оплату за газ для австрійської сторони, як і раніше, здійснюватимуть в євро.

Російська компанія "Газпром" призупинила постачання газу до Польщі та Болгарії за ямальським контрактом. Зі свого боку представник польського уряду Петро Наїмський заявив, що Польща більше не закуповуватиме газ у Росії.