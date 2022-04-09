"Нужно к окулисту": Польша заморозит отношения с Венгрией из-за позиции по войне в Украине

По информации журналистов, Виктор Орбан требовал от Владимира Зеленского доказательств подлинности кровавых событий в Буче. В Венгрии обвинения в свою сторону отрицают.

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Вице-премьер правительства Польши Ярослав Качинский заявил, что страна не может сотрудничать с Венгрией до тех пор, пока позиция премьер-министра Виктора Орбана по событиям в Буче не изменится. Об этом он рассказал в интервью на радиостанции "Radio Plus".

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Такое заявление польский политик сделал на фоне того, что Владимир Зеленский рассказал, что глава правительства одной из европейских стран потребовал доказательств событий в Буче. По информации украинских журналистов, это был венгерский премьер Орбан.

"Когда Орбан говорит, что не может видеть, что произошло в Буче, ему надо посоветовать обратиться к офтальмологу", — сказал он.

По мнению Качинского, таким образом Виктор Орбан пытается сыграть роль в прекращения войны в Украине. Он добавил, что это "тупиковый" вариант.

Что говорят в Венгрии?

В Венгрии обвинения в свою сторону отрицают. После заявлений Ярослава Качинского, пресс-секретарь венгерского премьера Бертолан Хаваши заявил, что Виктор Орбан осуждает резню в Буче. По его словам, Венгрия полностью поддерживает международное расследование, направленное на установление виновных в трагедии. Хаваши добавил, что Орбан также ясно дал понять на международной пресс-конференции 6 апреля, что война в Украине развязана Россией.

"Это общая позиция Европейского союза, и Венгрия является частью этой позиции. А из всех зверств я считаю, что все они должны быть расследованы", — сказал спикер Орбана.

Напомним, 8 апреля Владимир Зеленский в интервью рассказал, что глава правительства одной из европейских стран потребовал от Киева доказательств подлинности событий в Буче. Президент Украины отказался называть имя политика, однако отметил, это не канцлер Германии Олаф Шольц. По данным украинских журналистов, речь шла о венгерском премьер-министре Викторе Орбану.

Фокус писал, что Урсула фон дер Ляйен и другие европейские лидеры посетили Бучу 8 апреля. Украинский премьер показал европейским политикам результаты совершенных преступлений российскими военными.

Ранее, 4 апреля в обращении к своим избирателем после победы на парламентских выборах венгерский премьер перечислил Владимира Зеленского к числу тех, кто мешал его повторному избранию. А также назвал украинского президента своим оппонентом.