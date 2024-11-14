Крепость Польша: страна возводит "Восточный щит" на границе с РФ и Беларусью (фото)

Стоимость фортификационных сооружений составляет более 2 млрд долларов. На границе появятся противотанковые укрепления с системами наблюдения на основе искусственного интеллекта.

Польша начала строительство "Восточного щита" стоимостью 2,3 миллиарда долларов вдоль своих границ с Россией и Беларусью в попытке защитить восточный фланг НАТО на фоне обострения напряженности из-за войны в Украине. Об этом пишет Daily Mail.

"Восточный щит" протяженностью около 640 км будет включать противотанковые укрепления, бункеры и другие препятствия, возведенные для физической защиты границы и контроля движения в то время, когда ожидается, что поддержка США обороны Европы ослабеет после вступления Дональда Трампа в должность в январе.

Польша укрепляет "Восточный щит" Фото: Ministry of Defense of Poland

Трамп, который на прошлой неделе победил на президентских выборах в США, неоднократно заявлял, что "положит конец" вторжению России в Украину в свой первый день в должности, добавив, что он также планирует сократить помощь Киеву, несмотря на то, что США являются главным финансовым и военным спонсором.

Так что Польша решила возвести собственный щит на границах. Кроме физической границы там также будут системы борьбы с беспилотниками и новейшие технологии наблюдения, основанные на искусственном интеллекте и помогающие обнаруживать угрозы на ранней стадии.

Польша укрепляет "Восточный щит" и роет окопы Фото: Ministry of Defense of Poland

Более того, "щит" также будет включать в себя спутниковый компонент, чтобы обеспечить "еще один элемент безопасности в космосе", заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, чтобы подготовить страну к "войнам будущего".

Ранее в этом году Туск заявил, что укрепления призваны отражать потенциальные угрозы со стороны "врага", поскольку сильно милитаризованный российский эксклав Калининград на севере, как считается, представляет растущую угрозу для Запада.

Согласно предоставленным правительством данным, программа, возможно, самая значительная инвестиция в национальную безопасность в послевоенной истории Польши, будет использовать современное оборудование наблюдения, включая визуальную разведку (IMINT), радиолокационную разведку (SIGINT) и акустический мониторинг для улучшения ситуационной осведомленности.

Ожидается, что многослойная линия обороны будет иметь глубину около 200 метров и будет состоять из заграждений, рвов и минных полей.

Первым барьером для любых захватчиков станет высокий пограничный забор, за которым последуют колючая проволока и противотанковые рвы.

На пути также будут установлены препятствия, в том числе "зубы дракона" — бетонные заостренные блоки, используемые для остановки движения бронетехники.

В лесах также будут спрятаны бункеры и подземные убежища для защиты тех, кто находится внутри границы, в случае если оборона не сработает.

Проект был анонсирован в ответ на полномасштабное вторжение России на территорию Украины и то, что польское правительство называет тактикой "гибридной войны" со стороны Беларуси и России.

Польша укрепляет "Восточный щит" Фото: Ministry of Defense of Poland

К ним относится усиление миграционного давления на восточной границе, поскольку Варшава утверждает, что Минск и Москва могут вступать в сговор с целью переправить просителей убежища на Запад, что создает нагрузку на западные страны и подпитывает разжигающую рознь риторику.

"Границу нельзя пересекать безнаказанно… За этой процедурой стоят Россия и Беларусь, а весь мир называет это гибридной войной. Мы не отступим. Мы делаем это, чтобы сдержать врага, чтобы все те, кто желает Польше зла, все те, кто планирует нападение, агрессию против наших союзников или против нашей страны, услышали сегодня здесь, с Рыночной площади Кракова: держитесь подальше от Польши!", — заявил Туск несколько месяцев назад.

Согласно недавнему отчету оборонного альянса, Польша имеет самые высокие военные расходы на ВВП среди всех стран-членов НАТО. Ее амбициозный проект должен быть завершен к 2028 году.

Тем временем еще один проект, реализация которого должна начаться в 2025 году, планируют члены НАТО Эстония, Латвия и Литва, объявившие в январе о "Балтийской линии обороны".

Недавно Литва заблокировала и укрепила мост через реку Неман, соединяющий ее с российским Калининградом, а официальные лица заявили, что планируют укрепить и даже заминировать другие мосты, соединяющие страну с эксклавом.

Небольшая, но хорошо вооруженная территория расположена между Балтийским морем, Польшей и Литвой и является местом расположения штаба Балтийского флота России.

Вторжение России в Украину усилило опасения, что соседние с этой территорией страны могут стать первыми объектами нападения в случае войны между Москвой и НАТО.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о стратегических Аландских островах, демилитаризованной территории Финляндии, которая также может быть среди целей России.