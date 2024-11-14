Фортеця Польща: країна зводить "Східний щит" на кордоні з РФ і Білоруссю (фото)

Вартість фортифікаційних споруд становить понад 2 млрд доларів. На кордоні з'являться протитанкові укріплення з системами спостереження на основі штучного інтелекту.

Польща розпочала будівництво "Східного щита" вартістю 2,3 мільярда доларів уздовж своїх кордонів із Росією і Білоруссю у спробі захистити східний фланг НАТО на тлі загострення напруженості через війну в Україні. Про це пише Daily Mail.

"Східний щит" протяжністю близько 640 км передбачатиме протитанкові укріплення, бункери та інші перешкоди, зведені для фізичного захисту кордону і контролю руху в той час, коли очікують, що підтримка США оборони Європи ослабне після вступу Дональда Трампа на посаду в січні.

Польща зміцнює "Східний щит" Фото: Ministry of Defense of Poland

Трамп, який минулого тижня переміг на президентських виборах у США, неодноразово заявляв, що "покладе край" вторгненню Росії в Україну у свій перший день на посаді, додавши, що він також планує скоротити допомогу Києву, попри те, що США є головним фінансовим і військовим спонсором.

Тож Польща вирішила звести власний щит на кордонах. Окрім фізичного кордону там також будуть системи боротьби з безпілотниками та новітні технології спостереження, засновані на штучному інтелекті, які допомагають виявляти загрози на ранній стадії.

Польща зміцнює "Східний щит" і риє окопи Фото: Ministry of Defense of Poland

Ба більше, "щит" також міститиме супутниковий компонент, щоб гарантувати "ще один елемент безпеки в космосі", заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, щоб підготувати країну до "війн майбутнього".

Раніше цього року Туск заявив, що укріплення покликані відбивати потенційні загрози з боку "ворога", оскільки помітно мілітаризований російський ексклав Калінінград на півночі, як вважається, становить все більшу загрозу для Заходу.

За наданими урядом даними, програма, можливо, є найзначнішою інвестицією в національну безпеку в повоєнній історії Польщі, використовуватиме сучасне обладнання спостереження, включно з візуальною розвідкою (IMINT), радіолокаційною розвідкою (SIGINT) і акустичним моніторингом для поліпшення ситуаційної обізнаності.

Очікується, що багатошарова лінія оборони матиме глибину близько 200 метрів і складатиметься із загороджень, ровів і мінних полів.

Першим бар'єром для будь-яких загарбників стане високий прикордонний паркан, за яким — колючий дріт і протитанкові рови.

На шляху також будуть встановлені перешкоди, зокрема "зуби дракона" — бетонні загострені блоки, які використовуються для зупинки руху бронетехніки.

У лісах також будуть заховані бункери та підземні сховища для захисту тих, хто перебуває всередині кордону, у разі якщо оборона не спрацює.

Проєкт було анонсовано у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії на територію України і те, що польський уряд називає тактикою "гібридної війни" з боку Білорусі та Росії.

Польща зміцнює "Східний щит" Фото: Ministry of Defense of Poland

До них належить посилення міграційного тиску на східному кордоні, оскільки Варшава стверджує, що Мінськ і Москва можуть вступати в змову з метою переправити прохачів притулку на Захід, що створює навантаження на західні країни і підживлює розпалювальну ворожнечу риторику.

"Кордон не можна перетинати безкарно… За цією процедурою стоять Росія і Білорусь, а весь світ називає це гібридною війною. Ми не відступимо. Ми робимо це, щоб стримати ворога, щоб усі ті, хто бажає Польщі зла, усі ті, хто планує напад, агресію проти наших союзників або проти нашої країни, почули сьогодні тут, із Ринкової площі Кракова: тримайтеся подалі від Польщі!" — заявив Туск кілька місяців тому.

Згідно з нещодавнім звітом оборонного альянсу, Польща має найвищі військові витрати на ВВП серед усіх країн-членів НАТО. Її амбітний проєкт має бути завершений до 2028 року.

Тим часом ще один проєкт, реалізація якого має розпочатися 2025-го, планують члени НАТО Естонія, Латвія і Литва, які оголосили в січні про "Балтійську лінію оборони".

Нещодавно Литва заблокувала й укріпила міст через річку Німан, що з'єднує її з російським Калінінградом, а офіційні особи заявили, що планують укріпити та навіть замінувати інші мости, що з'єднують країну з ексклавом.

Невелика, але добре озброєна територія розташована між Балтійським морем, Польщею та Литвою і є місцем розташування штабу Балтійського флоту Росії.

Вторгнення Росії в Україну посилило побоювання, що сусідні з цією територією країни можуть стати першими об'єктами нападу в разі війни між Москвою і НАТО.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про стратегічні Аландські острови, демілітаризовану територію Фінляндії, яка також може бути серед цілей Росії.