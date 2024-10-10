Підтримують Україну і намагаються вигнати консула РФ: як живуть на стратегічних Аландських островах

Фінляндії не дозволено розміщувати свої військові сили на напівавтономних Аландських островах. Однак через російську загрозу існує опір забороні, якій уже понад 100 років, і яка контролюється московськими дипломатами.

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Аландські острови були частиною Швеції, потім — завойовані Російською імперією. Зараз це автономія у складі Фінляндії з особливим статусом демілітаризованої та нейтральної території, і Аландди не можуть бути залучені до театру військових дій у разі збройних конфліктів. Але це не заважає аландським шведам протестувати біля російського консульства щодня і підтримувати Україну. Про це пише NZZ.

Аландські острови

Консульство РФ розташоване в єдиному великому місті Аландських островів — Марієнхамні, названому на честь російської імператриці Марії Олександрівни. Тепер його адреса — Площа України і там завжди майорить український прапор.

Жителі столиці Аландських островів перенесли флагшток перед російським консульством і поставили український прапор на знак протесту проти вторгнення. Площа тепер називається "Українаплатцен". Уряд острова схвалив прохання громадян про перейменування перехрестя перед простим дерев'яним будинком. Автобусна зупинка також офіційно отримала нову назву.

Україна має сильну присутність у столиці Аландських островів не лише візуально. Щодня о 17:00 городяни збираються перед російським консульством і вимагають, щоб дипломат забрався додому, а Путін опинився "в Гаазі".

Парадний вхід заростає бур'янами, а російський консул, як кажуть городяни, тепер користується чорним ходом і рідко з'являється в місті.

Аландські острови: протест біля російського консульства Фото: YLE

На короткий, але гучний протест сюди щодня збираються переважно старшокласники. Ритуал завжди один і той самий: за закликом до України слідує хвилина мовчання в пам'ять про жертви війни. Потім вони співають гімн Європи зі зміненим текстом: "Свобода і незалежність об'єднують нас". Нарешті лунає гасло "Путін у Гаагу!" і всі розходяться.

Минуле Аландських островів пов'язане з Росією

Як і вся Фінляндія, нині напівавтономний архіпелаг до 1917 року перебував під владою Російської імперії. "Ми знаємо, що означає жити в умовах російської окупації", — каже один із протестувальників.

Аландські острови і Росія — це довга, войовнича і болюча історія. Під час Кримської війни (1853-1856 рр.) Франція і Велика Британія вигнали російські війська з Аландських островів. Руїни форту Бомарсунд на головному острові свідчать про претензії Росії на владу: форт мав вмістити 5000 солдатів, але так і не був добудований. Імперія, яка програла в Кримській війні, була змушена погодитися на демілітаризацію архіпелагу, що складається з 6700 островів і шхер.

Зі здобуттям Фінляндією незалежності 1917 року було підтверджено демілітаризований статус архіпелагу. Це означає: ні солдатів, ні військових об'єктів, ні маневрів. Російським дипломатам було надано повноваження контролювати дотримання угоди, починаючи з 1940 року. Через своє стратегічне положення в центрі Балтійського моря, важливого судноплавного коридору, сусідні держави протягом століть боролися за панування на Аландських островах.

Як війна в Україні вплинула на Аландські острови

Напад Росії на Україну ще раз похитнув константи політики безпеки на півночі Європи. Як і Швеція, Фінляндія відмовилася від свого нейтралітету і вступила до НАТО 2023 року.

Що це означає для Аландських островів? Уряд Фінляндії стверджує, що особливий статус і демілітаризація є частиною міжнародних договорів і конвенцій. Вони, як і раніше, будуть дійсні, як і російський мандат на перевірку дотримання угод на місці. До цього можна звести 38-сторінкову доповідь, яку МЗС Фінляндії презентувало 2023 року.

Але не всі на Аландських островах так думають. Йонас Бек, резервіст фінської армії, каже: "Російське консульство має бути закрите. З усіх народів Росія, яка щодня порушує міжнародне право вторгненням в Україну, повинна стежити за дотриманням міжнародних договорів? Гротеск", — каже Бек, який прожив у Марієхамні одинадцять років. Деякі жителі острова навіть називають консульство "шпигунським гніздом".

Консульство РФ на Аландських островах Фото: YLE

Бек хотів би мати можливість проводити курси на Аландських островах для підготовки населення до кризових і військових ситуацій. Він хоче дати їм можливість виявляти міни, перев'язувати рани або виживати в лісі.

Інтерес до таких курсів зріс у геометричній прогресії після російського повномасштабного вторгнення, повідомляє чоловік. Досі йому доводилося переїжджати на материкову частину Фінляндії через особливий пацифістський статус Аландських островів. Це означає більше часу і вищі витрати для учасників. Проте з початку війни кілька модулів відвідало понад 150 осіб: наймолодшому було 18 років, найстаршому — 63, а 15 відсотків — жінки, каже Бек. Незабаром буде курс продовження. Жителі Аландських островів звільнені від призову до фінської армії. Однак деякі йдуть на добровільну військову службу.

Бек з ентузіазмом ставиться до базової військової підготовки цивільного населення і хоче розширити діяльність асоціації резервістів на Аландських островах: "Ми ніколи не станемо збройним ополченням", — наголошує батько п'ятьох дітей. Якщо виникне надзвичайна ситуація, він і його однополчани, звісно, служитимуть у регулярній армії Фінляндії, каже Бек.

Колишній керівник фінської розвідки Пекка Товері, який зараз засідає в парламенті від правлячої партії, публічно закликав до переосмислення статусу островів. Присутність армії на Аландських островах дала б нам змогу швидше реагувати, якщо ситуація з безпекою погіршиться. Глава Viking Line, судноплавної компанії, яка з'єднує острови із зовнішнім світом, також підтримав цю думку. Хакери паралізували систему бронювання компанії рік тому. Кажуть, що це були росіяни. Залишається незрозумілим, як насправді уявляють собі її реалізацію прихильники мілітаризації.

Аландські острови на карті Фото: Скриншот

Завдяки своєму автономному статусу Аландські острови мають власний уряд, спеціальні автомобільні номери та марки, а також парламент. Голова парламенту Йорген Петтерссон і міністр внутрішніх справ Інгрід Зеттерман повісили прапор України на будівлю. "Ми знімемо його, коли війна закінчиться", — пояснює Петтерссон, який сам очолює марші протесту до російського консульства.

Але він вважає, що змінювати нейтральний статус Аландських островів не потрібно. Прихильники його позиції вважають, що фінські солдати на островах спровокують Путіна. Противники — вважають, що Росія і так нападе, якщо захоче.

Нагадаємо, раніше президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що в сучасних геополітичних умовах НАТО повертається до свого початкового завдання. Так, Альянс буде стримувати загрозу зі сходу.