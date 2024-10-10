Поддерживают Украину и пытаются выгнать консула РФ: как живут на стратегических Аландских островах

Финляндии не разрешено размещать свои военные силы на полуавтономных Аландских островах. Однако из-за российской угрозы существует сопротивление запрету, которому уже более 100 лет, и который контролируется московскими дипломатами.

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Аландские острова были частью Швеции, потом – завоеваны Российской империей. Сейчас это автономия в составе Финляндии с особым статусом демилитаризованной и нейтральной территории и Аланды не могут быть вовлечены в театр военных действий в случае вооруженных конфликтов. Но это не мешает аландским шведам протестовать у российского консульства каждый день и поддерживать Украину. Об этом пишет NZZ.

Аландские острова

Консульство РФ расположено в единственном крупном городе Аландских островов – Мариенхамне, названном в честь российской императрицы Марии Александровны. Теперь его адрес – Площадь Украины и там всегда развевается украинский флаг.

Жители столицы Аландских островов перенесли флагшток перед российским консульством и водрузили украинский флаг в знак протеста против вторжения. Площадь теперь называется "Украинаплатцен". Правительство острова одобрило просьбу граждан о переименовании перекрестка перед простым деревянным домом. Автобусная остановка также официально получила новое название.

Украина имеет сильное присутствие в столице Аландских островов не только визуально. Каждый день в 17:00 горожане собираются перед российским консульством и требуют, чтобы дипломат убрался домой, а Путин оказался "в Гааге".

Парадный вход зарастает сорняками, а российский консул, как говорят горожане, теперь пользуется черным ходом и редко появляется в городе.

Аландские острова: протест у российского консульства Фото: YLE

На короткий, но громкий протест сюда каждый день собираются в основном старшеклассники. Ритуал всегда один и тот же: за призывом к Украине следует минута молчания в память о жертвах войны. Затем они поют гимн Европы с измененным текстом: "Свобода и независимость объединяют нас". Наконец звучит лозунг "Путин в Гаагу!" и все расходятся.

Прошлое Аландских островов связано с Россией

Как и вся Финляндия, ныне полуавтономный архипелаг до 1917 года находился под властью Российской империи. "Мы знаем, что значит жить в условиях российской оккупации", — говорит один из протестующих.

Аландские острова и Россия — это долгая, воинственная и болезненная история. Во время Крымской войны (1853–1856 гг.) Франция и Великобритания изгнали русские войска с Аландских островов. Руины форта Бомарсунд на главном острове свидетельствуют о претензиях России на власть: форт должен был вместить 5000 солдат, но так и не был достроен. Как проигравшая в Крымской войне империя была вынуждена согласиться на демилитаризацию архипелага, состоящего из 6700 островов и шхер.

С обретением Финляндией независимости в 1917 году был подтвержден демилитаризованный статус архипелага. Это значит: ни солдат, ни военных объектов, ни маневров. Российским дипломатам были предоставлены полномочия контролировать соблюдение соглашения, начиная с 1940 года. Из-за своего стратегического положения в центре Балтийского моря, важного судоходного коридора, соседние государства на протяжении веков боролись за господство на Аландских островах.

Как война в Украине повлияла на Аландские острова

Нападение России на Украину еще раз пошатнуло константы политики безопасности на севере Европы. Как и Швеция, Финляндия отказалась от своего нейтралитета и вступила в НАТО в 2023 году.

Что это значит для Аландских островов? Правительство Финляндии утверждает, что особый статус и демилитаризация являются частью международных договоров и конвенций. Они по-прежнему будут действительны, как и российский мандат на проверку соблюдения соглашений на месте. К этому можно свести 38-страничный доклад, который МИД Финляндии представил в 2023 году.

Но не все на Аландских островах так думают. Йонас Бэк, резервист финской армии, говорит: "Российское консульство должно быть закрыто. Из всех народов Россия, которая каждый день нарушает международное право вторжением в Украину, должна следить за соблюдением международных договоров? Гротеск", — говорит Бэк, проживший в Мариехамне одиннадцать лет. Некоторые жители острова даже называют консульство "шпионским гнездом".

Консульство РФ на Аландских островах Фото: YLE

Бэк хотел бы иметь возможность проводить курсы на Аландских островах для подготовки населения к кризисным и военным ситуациям. Он хочет дать им возможность обнаруживать мины, перевязывать раны или выживать в лесу.

Интерес к таким курсам возрос в геометрической прогрессии после российского полномасштабного вторжения, сообщает мужчина. До сих пор ему приходилось переезжать на материковую часть Финляндии из-за особого пацифистского статуса Аландских островов. Это означает больше времени и более высокие затраты для участников. Тем не менее с начала войны несколько модулей посетило более 150 человек: самому младшему было 18 лет, самому старшему — 63, а 15 процентов — женщины, говорит Бэк. Вскоре последует курс продолжения. Жители Аландских островов освобождены от призыва в финскую армию. Однако некоторые идут на добровольную военную службу.

Бэк с энтузиазмом относится к базовой военной подготовке гражданского населения и хочет расширить деятельность ассоциации резервистов на Аландских островах: "Мы никогда не станем вооруженным ополчением", — подчеркивает отец пятерых детей. Если возникнет чрезвычайная ситуация, он и его однополчане, конечно, будут служить в регулярной армии Финляндии, говорит Бэк.

Бывший руководитель финской разведки Пекка Товери, который сейчас заседает в парламенте от правящей партии, публично призвал к переосмыслению статуса островов. Присутствие армии на Аландских островах позволило бы нам быстрее реагировать, если ситуация с безопасностью ухудшится. Глава Viking Line, судоходной компании, которая соединяет острова с внешним миром, также поддержал это мнение. Хакеры парализовали систему бронирования компании год назад. Говорят, что это были русские. Остается неясным, как на самом деле представляют себе ее реализацию сторонники милитаризации.

Аландские острова на карте Фото: Скриншот

Благодаря своему автономному статусу Аландские острова имеют собственное правительство, специальные автомобильные номера и марки, а также парламент. Председатель парламента Йорген Петтерссон и министр внутренних дел Ингрид Зеттерман повесили флаг Украины на здание. "Мы снимем его, когда война закончится"", — объясняет Петтерссон, который сам возглавляет марши протеста к российскому консульству.

Но он считает, что менять нейтральный статус Аландских островов не нужно. Сторонники его позиции считают, что финские солдаты на островах спровоцируют Путина. Противники – считают, что Россия и так нападет, если захочет.

Напомним, ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в современных геополитических условиях НАТО возвращается к своей первоначальной задаче. Так, Альянс будет сдерживать угрозу с востока.