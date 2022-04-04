Премьер Венгрии Виктор Орбан в очередной раз победил на парламентских выборах

В обращении к своим избирателем венгерский премьер перечислил Владимира Зеленского к числу тех, кто мешал его повторному избранию. А также назвал украинского президента своим оппонентом.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан победил на парламентских выборах в стране в четвертый раз. Его партия "Фидес" получила 53% голосов против 35% партийного блока объединенной оппозиции "Объединение за Венгрию", состоящей из 6 партий после подсчета 98% бюллетеней. Таким образом Орбан будет у власти еще 4 года. Об этом сообщает британское издание "The Guardian".

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Партия Виктора Орбана "Фидес" получит 135 мест из 199 в парламенте. Для контроля за большинством достаточно 100 мандатов, конституционное большинство составляет 133 мандата.

В своей речи к избирателям после выборов Орбан перечислил Зеленского к числу тех, кто мешал повторному избранию его партии и перечислил его к списку оппонентов.

"Эта победа запомнится на всю жизнь, потому что так многие ополчились против нас, в том числе левые дома, левые за рубежом, бюрократы в Брюсселе, все фонды и организации правящей империи, иностранные СМИ, и в конце концов даже украинский президент. У нас никогда не было столько оппонентов одновременно", — сказал он.

Оппозиционная группа "Объединенные за Венгрию", возглавляемая Петером Марки-Заем, признала свое поражение на парламентских выборах в стране. Марки-Зай не скрывает свое разочарование результатами и объяснил очередную победу правящей партии в мошенничестве и изменениях в системе голосования. Он также добавил, что независимые СМИ в Венгрии можно пересчитать на пальцах, что также помогло победе его оппоненту.

"Мы заранее знали, что это будет несбалансированный бой. Да, они тоже обманули. Но мы также сказали, что, поскольку в Венгрии нет демократии, они изменили всю систему, районы", — сказал он.

Полномасштабное вторжение России в Украину сильно осложнило предвыборную кампанию Виктора Орбана. Ему приписывают слишком теплые отношения с российским президентом Владимиром Путиным. Орбан не стал накладывать вето на санкции Европейского Союза против России, однако сказал, что не согласен с ними. Однако он запретил поставлять оружие НАТО в Украину через территорию страны и настаивает на тесных отношениях с Москвой. По его мнению в этом есть множество преимуществ, включая надежность поставок энергоносителей.

Напомним, 30 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в попытке вмешательства выборов в Венгрии. По его словам, это в телефонном разговоре обсуждали Дмитрий Кулеба и посол Украины в Будапеште. Глава украинского дипломатического ведомства отрицает обвинения и назвал заявления своего коллеги "чепухой".

Ранее, 29 марта венгерские СМИ выяснили, что российские хакеры имели доступ IT-системам МИД Венгрии в течение 10 лет. В венгерской оппозиции после скандала требовали отставки Петера Сийярто.