Прем'єр Угорщини Віктор Орбан укотре переміг на парламентських виборах

У зверненні до своїх виборців угорський прем'єр зарахував Володимира Зеленського до тих, хто заважав його повторному обранню. А також назвав українського президента своїм опонентом.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан переміг на парламентських виборах у країні вчетверте. Його партія "Фідес" отримала 53% голосів проти 35% партійного блоку об'єднаної опозиції "Об'єднання за Угорщину", яка складається із 6-ти партій після підрахунку 98% бюлетенів. Так, Орбан буде при владі ще 4 роки. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

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Партія Віктора Орбана "Фідес" отримає 135 місць із 199 у парламенті. Для контролю за більшістю достатньо 100 мандатів, конституційна більшість становить 133 мандати.

У своїй промові до виборців після виборів Орбан зарахував Зеленського до тих, хто заважав повторному обранню його партії і зарахував його до списку опонентів.

"Ця перемога запам'ятається на все життя, тому що так багато хто ополчився проти нас, зокрема ліві будинки, ліві за кордоном, бюрократи в Брюсселі, всі фонди й організації керівної імперії, іноземні ЗМІ, і зрештою навіть український президент. У нас ніколи не було стільки опонентів одночасно", — сказав він.

Опозиційна група "Об'єднані за Угорщину", очолювана Петером Маркі-Заєм, визнала свою поразку на парламентських виборах у країні. Маркі-Зай не приховує своє розчарування результатами та пояснив чергову перемогу керівної партії у шахрайстві та змінах у системі голосування. Він також додав, що незалежні ЗМІ в Угорщині можна перерахувати на пальцях, що також допомогло перемозі його опоненту.

"Ми заздалегідь знали, що це буде незбалансований бій. Так, вони теж обдурили. Але ми також сказали, що оскільки в Угорщині немає демократії, вони змінили всю систему, райони", — сказав він.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну дуже ускладнило передвиборчу кампанію Віктора Орбана. Йому приписують надто теплі стосунки з російським президентом Володимиром Путіним. Орбан не став накладати вето на санкції Європейського Союзу проти Росії, проте сказав, що не погоджується з ними. Проте він заборонив постачати зброю НАТО в Україну через територію країни та наполягає на тісних стосунках із Москвою. На його думку, в цьому є безліч переваг, враховуючи надійність постачання енергоносіїв.

Нагадаємо, 30 березня глава МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну у спробі втручання виборів в Угорщину. За його словами, це у телефонній розмові обговорювали Дмитро Кулеба та посол України у Будапешті. Глава українського дипломатичного відомства заперечує звинувачення і назвав заяви свого колеги "нісенітницею".

Раніше, 29 березня, угорські ЗМІ з'ясували, що російські хакери мали доступ IT-систем МЗС Угорщини протягом 10 років. В угорській опозиції після скандалу вимагали відставки Петера Сіярто.