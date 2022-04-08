Урсула фон дер Ляйен и другие лидеры ЕС посетили Бучу (фото)
Денис Шмыгаль показал представителям ЕС город, в котором орудовала российская армии. По словам премьер-министра, Украина никогда не простит врагу этих преступлений.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и премьер-министр Словакии Эдуард Гегер во время визита в Украину посетили Бучу. Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Украинский премьер показал представителям ЕС результаты зверств российской армии в Украине.
"Никогда не простим врагу этих преступлений. Совместно работаем с нашими партнерами из ЕС над тем, чтобы как можно скорее остановить агрессора", — объяснил Шмыгаль.
Напомним, что появилась онлайн-карта с адресами военных РФ, орудовавших в Буче. В основе картографического проекта — данные украинской разведки, которая опубликовала паспортные данные некоторых солдат из ВС РФ.
Ранее Фокус сообщал, что специалисты Google на следующей неделе представят панорамные снимки разрушений в Ирпене в рамках программы по оцифровке городов Украины, пострадавших от российской армии. Это совместная инициатива Google и МВД Украины.