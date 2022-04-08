UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война

Урсула фон дер Ляйен и другие лидеры ЕС посетили Бучу (фото)

3010
Европейская комиссия, Урсула фон дер Ляйен,
Фото: Денис Шмыгаль / Facebook | Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Денис Шмыгаль показал представителям ЕС город, в котором орудовала российская армии. По словам премьер-министра, Украина никогда не простит врагу этих преступлений.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и премьер-министр Словакии Эдуард Гегер во время визита в Украину посетили Бучу. Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Урсула фон дер Ляйен, Буча,
Урсула фон дер Ляйен в Буче
Урсула фон дер Ляйен, Буча,
Урсула фон дер Ляйен в Буче
Урсула фон дер Ляйен, Буча,
Урсула фон дер Ляйен в Буче
Урсула фон дер Ляйен, Буча,
Урсула фон дер Ляйен в Буче
Урсула фон дер Ляйен, Буча,
Урсула фон дер Ляйен в Буче
Урсула фон дер Ляйен, Буча,
Урсула фон дер Ляйен в Буче
Фото: Денис Шмыгаль / Facebook
Урсула фон дер Ляйен, Буча,
Урсула фон дер Ляйен в Буче
Урсула фон дер Ляйен, Буча,
Урсула фон дер Ляйен, Буча,
Урсула фон дер Ляйен, Буча,
Урсула фон дер Ляйен, Буча,
Урсула фон дер Ляйен, Буча,
Урсула фон дер Ляйен, Буча,
Урсула фон дер Ляйен, Буча,

Украинский премьер показал представителям ЕС результаты зверств российской армии в Украине.

"Никогда не простим врагу этих преступлений. Совместно работаем с нашими партнерами из ЕС над тем, чтобы как можно скорее остановить агрессора", — объяснил Шмыгаль.

Напомним, что появилась онлайн-карта с адресами военных РФ, орудовавших в Буче. В основе картографического проекта — данные украинской разведки, которая опубликовала паспортные данные некоторых солдат из ВС РФ.

Ранее Фокус сообщал, что специалисты Google на следующей неделе представят панорамные снимки разрушений в Ирпене в рамках программы по оцифровке городов Украины, пострадавших от российской армии. Это совместная инициатива Google и МВД Украины.