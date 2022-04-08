Урсула фон дер Ляйен и другие лидеры ЕС посетили Бучу (фото)

Денис Шмыгаль показал представителям ЕС город, в котором орудовала российская армии. По словам премьер-министра, Украина никогда не простит врагу этих преступлений.

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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и премьер-министр Словакии Эдуард Гегер во время визита в Украину посетили Бучу. Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

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[ + – ] Урсула фон дер Ляйен в Буче [ + – ] Урсула фон дер Ляйен в Буче [ + – ] Урсула фон дер Ляйен в Буче [ + – ] Урсула фон дер Ляйен в Буче [ + – ] Урсула фон дер Ляйен в Буче [ + – ] Урсула фон дер Ляйен в Буче Фото: Денис Шмыгаль / Facebook [ + – ] Урсула фон дер Ляйен в Буче

Украинский премьер показал представителям ЕС результаты зверств российской армии в Украине.

"Никогда не простим врагу этих преступлений. Совместно работаем с нашими партнерами из ЕС над тем, чтобы как можно скорее остановить агрессора", — объяснил Шмыгаль.

Напомним, что появилась онлайн-карта с адресами военных РФ, орудовавших в Буче. В основе картографического проекта — данные украинской разведки, которая опубликовала паспортные данные некоторых солдат из ВС РФ.

Ранее Фокус сообщал, что специалисты Google на следующей неделе представят панорамные снимки разрушений в Ирпене в рамках программы по оцифровке городов Украины, пострадавших от российской армии. Это совместная инициатива Google и МВД Украины.