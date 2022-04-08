RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Урсула фон дер Ляєн та інші лідери ЄС відвідали Бучу (фото)

3133
Європейська комісія, Урсула фон дер Ляєн,
Фото: Денис Шмыгаль / Facebook | Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн

Денис Шмигаль показав представникам ЄС місто, у якому орудувала російська армія. За словами прем'єр-міністра, Україна ніколи не вибачить ворогові цих злочинів.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель і прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер під час візиту в Україну відвідали Бучу. Про це повідомив український прем'єр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Урсула фон дер Ляєн у Бучі
Урсула фон дер Ляєн у Бучі
Урсула фон дер Ляєн у Бучі
Урсула фон дер Ляєн у Бучі
Урсула фон дер Ляєн у Бучі
Урсула фон дер Ляєн у Бучі
Урсула фон дер Ляєн у Бучі
Урсула фон дер Ляєн у Бучі
Урсула фон дер Ляєн у Бучі
Урсула фон дер Ляєн у Бучі
Урсула фон дер Ляєн у Бучі
Урсула фон дер Ляєн у Бучі
Фото: Денис Шмыгаль / Facebook
Урсула фон дер Ляєн у Бучі
Урсула фон дер Ляєн у Бучі
Урсула фон дер Ляєн у Бучі
Урсула фон дер Ляєн у Бучі
Урсула фон дер Ляєн у Бучі
Урсула фон дер Ляєн у Бучі
Урсула фон дер Ляєн у Бучі
Урсула фон дер Ляєн у Бучі
Урсула фон дер Ляєн у Бучі

Український прем'єр показав представникам ЄС результати звірств російської армії в Україні.

"Ніколи не пробачимо ворогові цих злочинів. Спільно працюємо з нашими партнерами з ЄС над тим, щоб якнайшвидше зупинити агресора", — пояснив Шмигаль.

Нагадаємо, що з'явилася онлайн-карта з адресами військових РФ, які працювали в Бучі. В основі картографічного проєкту – дані української розвідки, яка опублікувала паспортні дані деяких солдатів із ЗС РФ.

Раніше Фокус повідомляв, що фахівці Google наступного тижня представлять панорамні знімки руйнувань в Ірпені в межах програми з оцифрування міст України, які постраждали від російської армії. Це спільна ініціатива Google і МВС України.