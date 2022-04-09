"Потрібно до окуліста": Польща заморозить відносини з Угорщиною через позицію щодо війни в Україні

За інформацією журналістів, Віктор Орбан вимагав від Володимира Зеленського доказів справжності кривавих подій у Бучі. В Угорщині звинувачення у свій бік заперечують.

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Віце-прем'єр уряду Польщі Ярослав Качинський заявив, що країна не може співпрацювати з Угорщиною доти, доки позиція прем'єр-міністра Віктора Орбана щодо подій у Бучі не зміниться. Про це він розповів в інтерв'ю на радіостанції "Radio Plus".

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Таку заяву польський політик зробив на тлі того, що Володимир Зеленський розповів, що глава уряду однієї з європейських країн зажадав доказів подій у Бучі. За інформацією українських журналістів, це був угорський прем'єр Орбан.

"Коли Орбан каже, що не може бачити, що сталося у Бучі, йому треба порадити звернутися до офтальмолога", — сказав він.

На думку Качинського, таким чином Віктор Орбан намагається зіграти роль припинення війни в Україні. Він додав, що це "тупиковий" варіант.

Що кажуть в Угорщині?

В Угорщині звинувачення у свій бік заперечують. Після заяв Ярослава Качинського, прес-секретар угорського прем'єра Бертолан Хаваші заявив, що Віктор Орбан засуджує різанину у Бучі. За його словами, Угорщина повністю підтримує міжнародне розслідування, яке спрямоване на встановлення винних у трагедії. Хаваші додав, що Орбан також ясно дав зрозуміти на міжнародній прес-конференції 6 квітня, що війна в Україні розв'язана Росією.

"Це спільна позиція Європейського союзу, і Угорщина є частиною цієї позиції. А з усіх звірств я вважаю, що всі вони мають бути розслідувані", — сказав речник Орбана.

Нагадаємо, 8 квітня Володимир Зеленський в інтерв'ю розповів, що глава уряду однієї з європейських країн зажадав від Києва доказів справжності подій у Бучі. Президент України відмовився називати ім'я політика, однак зазначив, що це не канцлер Німеччини Олаф Шольц. За даними українських журналістів, йшлося про угорського прем'єр-міністра Віктора Орбану.

Фокус писав, що Урсула фон дер Ляйєн та інші європейські лідери відвідали Бучу 8 квітня. Український прем'єр показав європейським політикам результати вчинених злочинів російськими військовими.

Раніше, 4 квітня у зверненні до своїх виборців після перемоги на парламентських виборах угорський прем'єр перерахував Володимира Зеленського до тих, хто заважав його повторному обранню. А також назвав українського президента своїм опонентом.